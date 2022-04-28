Затримані супротивники скаржилися, зокрема, на погане забезпечення, зазначили в Харківській обласній військовій адміністрації.

На Харківщині бійці ЗСУ взяли у полон п’ятьох окупантів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, ворог продовжує наступальні дії на Ізюмському напрямку в бік Барвінкового, Великої Камишевахи та Курульки.

"ЗСУ тримають оборону, постійно завдаючи ворогу втрат. Бійці Збройних сил України на Харківщині взяли у полон п’ятьох окупантів. Затримані загарбники дезорієнтовані та деморалізовані. Зараз вони дають свідчення про злочини свого командування", - розповів Синєгубов.

Він додав, що окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя.

"У росіян є вибір: або здатися в полон, або виїхати "200-м маршрутом". Бо перемога лише за нами", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спершу супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення у низці населених пунктів, зокрема, в Харкові та області.

Захисники України давали гідну відсіч ворогам, не раз з'являлися повідомлення про те, що окупантів було взято у полон.

Зокрема, 26 квітня стало відомо, що "Азов" у Запорізькій області в районі Гуляйполя відбив атаку супротивника та взяв у полон кількох окупантів.

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