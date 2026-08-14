'Буде заморозка': РФ відреагувала на пропозицію України щодо перемирʼя, в ЦПД відповіли

Україна може зробити це у відповідь, заявили в ЦПД.

Міноборони РФ опублікувало на своїй сторінці фото "Шахеда" з погрозою "заморозити" Україну.

"Взимку вам буде заморозка", – написали в російському міністерстві.

На це відреагував керівник Центру протидії дезінформації при Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко. Зокрема він сказав, що Україна може дзеркально відповісти РФ.

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"Я б теж міг виставити шматочок фото балістики, чи якогось нашого дрона і теж щось таке написати. Але навіщо, якщо міноборони РФ таким чином і так звернулося до росіян. Тепер росіяни можуть знати, завдяки кому в них взимку не буде світла, в декого і тепла, поруч із пальним. Все завдяки міноборони РФ. Дзеркало завжди працює. Що посієш - те й пожнеш", – написав Коваленко.

Україна пропонувала РФ перемирʼя

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна запропонувала РФ припинити повітряні атаки одне по одному. Відзначається, що це стало черговим кроком Києва спробувати знайти можливість припинити війну.

Крім того, вже 13 серпня Reuters повідомили, що Україна запропонувала РФ припинити удари в Чорному морі. Зазначається, що Київ передав цю пропозицію Москві через третю країну.

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