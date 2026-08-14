Винищувач НАТО збив безпілотник над Латвією

Безпілотник залетів у повітряний простір країни на тлі масованої атаки на російські об’єкти: його знищили винищувачем НАТО на великій висоті.

Винищувач місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії збив безпілотник, який залетів на територію Латвії. Інцидент стався на тлі масштабної атаки безпілотників на російські об’єкти в Ленінградській області. Про це повідомили Національні збройні сили Латвії.

Безпілотник перетнув повітряний простір країни над Балвським краєм. Після 4:00 латвійські військові повідомили про повітряну загрозу одразу в чотирьох районах, які межують із Росією та Білоруссю.

Приблизно через пів години стало відомо, що безпілотник був знищений винищувачем НАТО, який виконував завдання з патрулювання повітряного простору Балтії.

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Представниця Об’єднаного штабу Збройних сил Латвії Івета Берзіня повідомила, що місце падіння безпілотника вже встановили. Водночас точні координати не розголошують.

Наразі на місці працюють фахівці, які обстежують територію та уламки. За словами Берзіні, дрон збили на значній висоті, тому його фрагменти могли розлетітися на велику відстань.

За даними DW, збитий дрон міг летіти з України. Напряму про це не повідомляли, однак зазначали, що БПЛА потрапив у повітряний простір Латвії через дії російського РЕБ. На тлі цього, видання вважає, що йдеться саме про український безпілотник.

Дрони вже не вперше залітають до країн Балтії

Інцидент стався під час масованої атаки безпілотників на російські об’єкти в Ленінградській області.

Безпілотники вже неодноразово порушували повітряний простір країн Балтії під час атак на територію Росії. Зокрема, у травні безпілотник, який залетів із боку Росії, пошкодив резервуари на нафтобазі в Резекне – приблизно за 40 кілометрів від кордону.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Росія може навмисно використовувати засоби радіоелектронної боротьби для зміни напрямку польоту українських безпілотників у бік країн Балтії.

За його словами, такі інциденти Москва може використовувати для інформаційних провокацій.

Латвія посилює захист від дронів

На тлі зростання загрози безпілотників Латвія також планує посилювати власну систему протиповітряної оборони. Країна розглядає можливість придбання легких штурмовиків A-29 Super Tucano бразильського виробництва для боротьби з безпілотниками.

Уряд Латвії вже виділив понад 1 млрд євро на посилення протиповітряної оборони. Одним із елементів цієї системи можуть стати літаки, здатні перехоплювати дрони.

Крім того, в НАТО погодились вдосконалити багаторічну місію з повітряного патрулювання в Балтії до рівня протиповітряної оборони. Пілоти отримають ширші можливості, у тому числі, щоб знищувати "об’єкти, які становлять загрозу".

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