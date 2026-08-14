У мережі заявили про розгром ешелону ракет та боєприпасів з КНДР: що відомо

За даними джерел, "нічого не вціліло".

Головне управління розвідки України знищило залізничний ешелон із північнокорейськими балістичними ракетами та боєприпасами. Про це повідомив військовослужбовець Збройних Сил України Кирило Сазонов, посилаючись на джерелах в розвідувальних колах.

Зазначається, що операція відбулася шляхом синхронного підриву залізничних колій та самого рухомого складу на Транссибірській магістралі. Внаслідок вибуху, знищено військовий ешелон, який транспортував північнокорейські балістичні ракети (KN-23/KN-24) та вагони із розхідними снарядами для потреб ЗС РФ. Операція відбулася за понад 6 000 кілометрів від лінії фронту.

"Потужна детонація ракетних боєголовок спричинила повне руйнування логістичного вузла та зупинку залізничного сполучення на всій ділянці. Деталі підриву: "Нічого не вціліло", – написав Сазонов.

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Зазначається, що ГУР тривалий час відстежував маршрут переміщення стратегічного вантажу безпосередньо від кордону з КНДР. Вибухові пристрої було закладено під рейкове полотно та критичні вузли залізничного складу на складному прогоні магістралі.

"Вибух перших вагонів спричинив ланцюгову реакцію та детонацію бойових частин балістичних ракет KN-23. Унаслідок вибуху сили десятків тонн у тротиловому еквіваленті утворилася вирва завглибшки понад 15 метрів, а сам ешелон разом із локомотивом повністю спалено", – додав Сазонов.

За його словами, внаслідок розльоту уламків, пожежа охопила прилеглу лісосмугу та залізничну інфраструктуру. Це, зокрема, фіксується через супутникові системи.

"Вантаж, яким ворог планував тероризувати українські міста, повністю ліквідовано ще на підході. Жодна ракета з цього ешелону більше не вистрілить. Логістичний артеріальний канал суттєво перерізано", – зазначило джерело в ГУР, додавши, що внаслідок операції було повністю заблоковано головну артерію, якою Кремль отримував військову допомогу з Пхеньяна.

Оновлено об 11:52. Блогер та волонтер Сергій Стерненко заявив, що інформація про знищення залізничного ешелону з балістичними ракетами з КНДР, яку поширив Сазонов, найімовірніше, є фейковою. За його словами, текст міг згенерувати штучний інтелект.

Співпраця РФ та КНДР: важливі новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ отримала від Північної Кореї нову партію балістичних ракет. Також зазначалося, що крім боєприпасів Пхеньян направив до Москви своїх експертів для запуску цих ракет.

Як зазначав військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, РФ планує наростити кількість випущених по Україні балістичних ракет до сотні. Й оскільки внутрішнє виробництво не дозволяє покрити ці потреби, Москва почала залучати північнокорейську балістику.

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