Трамп запровадив 100% мита на імпорт дронів

Найвища ставка стосуватиметься безпілотників із характеристиками, які Вашингтон вважає особливо чутливими для національної безпеки.

Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт безпілотників та їхніх комплектуючих. Для окремих категорій продукції ставка становитиме 100%, зокрема для дронів, які Вашингтон вважає такими, що становлять особливу загрозу національній безпеці. Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

У документі зазначається, що надмірна залежність США від іноземних постачальників безпілотників і компонентів створює ризики для національної та економічної безпеки.

"Дрони є ключовою технологією в сучасних збройних конфліктах і мають критично важливе значення для нинішніх і майбутніх військових операцій США", – йдеться у заяві.

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Які дрони обкладатимуть 100% митом

Найвища ставка стосуватиметься безпілотників із характеристиками, які Вашингтон визначає як особливо чутливі для національної безпеки.

Зокрема, йдеться про дрони з максимальною злітною масою понад 25 кг та тепловізійними можливостями. 100% мито також поширюватиметься на док-станції та окремі критично важливі компоненти.

Для менших безпілотників та інших комплектуючих, які не мають характеристик, безпосередньо пов’язаних із загрозами національній безпеці, ставка становитиме 25%.

Водночас для низки країн-союзників США передбачені нижчі тарифи. За умови, що апаратне та програмне забезпечення, а також технології походять зі США або відповідних держав, ставка для Європейського Союзу, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Швейцарії та Ліхтенштейну становитиме 15%.

Для Великої Британії передбачено мито у розмірі 10%.

Трамп хоче повернути виробництво дронів у США

Нові мита набудуть чинності через 21 день після підписання президентської прокламації. Для менш чутливих компонентів та продукції, щодо якої американські відомства погодять спеціальні винятки, передбачено перехідний період тривалістю 180 днів.

Крім того, міністр торгівлі США отримав повноваження запустити програму стимулювання виробництва безпілотників та їхніх компонентів безпосередньо на території Сполучених Штатів.

У Білому домі наголошують, що залежність американського комерційного та військового секторів від іноземних компонентів для БпЛА створює значні вразливості у сфері кібербезпеки.

Митна політика США - останні новини

Раніше Трамп заявив, що лісові пожежі у Канаді виникли через свідоме недбале ставлення і пригрозив країні збільшенням мит.

За його словами, Канада "відповідальна за те, що неналежним чином доглядає за своїми лісами та чагарниками". Внаслідок цього на територію США "проникає брудне, забруднене та шкідливе для здоров’я повітря, якість якого є небезпечною та абсолютно неприйнятною".

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