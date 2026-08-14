Окупанти вдарили авіабомбою по дев’ятиповерхівці в Краматорську (фото, відео)

Одна людина загинула і 16 постраждали.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару авіабомбою по дев’ятиповерховому багатоквартирному будинку у Краматорську відбувся обвал під’їзду з першого по шостий поверхи.

Як повідомив глава держави у Telegram, з ночі українські рятувальні служби працюють на місцях російських атак.

"У Краматорську на Донеччині через російський удар авіабомбою стався обвал під’їзду десятиповерхівки з першого по шостий поверх. Загинула одна людина, ще 16 поранені", - наголосив Зеленський.

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Окремо президент повідомив, що у селищі Степанівка на Сумщині внаслідок влучання "шахеда" в приватний будинок загинули дві людини, і серед них дитина.

Зеленський висловив співчуття рідним та близьким.

Разом з тим, у Смілі на Черкащині російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку. Спалахнули пожежі на кількох поверхах, поранено п’ятьох людей.

Під ударами цієї ночі були також Херсонщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Одещина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Чернігівщина.

За словами президента, у регіонах є поранені, зокрема діти, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та об’єкти інфраструктури. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

"Щодня Росія застосовує проти наших прифронтових громад близько 220 КАБів, які попри санкції виробляє та модифікує оборонна промисловість агресора. Потрібен тиск проти кожного ланцюга постачання іноземних компонентів, кожного підприємства, що працює на удари проти життя", - заявив Зеленський.

Президент переконаний, що російські ракети, бомби і дрони можна зупиняти не в нашому небі, а на етапі виробництва.

"Дякую кожному, хто додатковими санкційними кроками це забезпечує", - заявив президент.

Удари по Краматорську - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня російські окупанти влучили двома авіаційними бомбами по центру Краматорська. Було пошкоджено житлові і нежитлові будівлі. Відомо вже про 22 поранених.

Наприкінці липня у моніторинговому проєкті DeepState повідомили, що російські загарбники розпочали підготовку до нової кампанії знищення Краматорська і Слов’янська. Зокрема, міста рівняють із землею.

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