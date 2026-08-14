У застосунку 'Армія+' стався збій

Користувачі не можуть нормально авторизуватися в застосунку. Міноборони вже працює над усуненням технічних проблем.

У застосунку "Армія+" виникли технічні проблеми. Користувачі можуть зіткнутися з помилкою під час входу та авторизації, повідомило Міністерство оборони України.

У Міноборони зазначили, що наразі фахівці працюють над усуненням технічного збою та відновленням повноцінної роботи застосунку.

"Як тільки все виправимо – повідомимо вам. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", – зазначили у відомстві.

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Користувачів закликали врахувати, що проблеми мають тимчасовий характер. Про відновлення роботи "Армія+" Міноборони обіцяє повідомити додатково.

Оновлено об 11:57. Станом на зараз роботу "Армія+" повністю відновлено. У Міноборони наголосили, що авторизація у застосунку знову працює в штатному режимі. Усі технічні труднощі усунено.

"Якщо досі не вдається увійти, спробуйте перезапустити застосунок. Якщо й це не допоможе, зверніться до служби підтримки", - йдеться у повідомленні.

Застосунки для військових та військовозобовʼязаних - останні новини

Нагадаємо, у липні впродовж кілька днів застосунок "Резерв+" працював з перебоями через проведення планових технічних робіт. У Міністерстві оборони рекомендували користувачам заздалегідь завантажити електронну версію військово-облікового документа.

Також повідомлялось, що для військових, які добровільно повертаються на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), в застосунку "Армія+" запровадили спеціальний статус. Після погодження звіту в Армія ID автоматично з'являється біла стрічка зі статусом "У дорозі" .

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