Один із найзнаковіших iPhone в історії визнали 'застарілим': що це означає

Разом із ним до цього списку потрапив 15-дюймовий MacBook Pro 2018 року.

Apple внесла до списку "застарілих і виведених з експлуатації" продуктів легендарний iPhone X. Окрім культового смартфона, список поповнив 15-дюймовий MacBook Pro (2018). Тепер ці гаджети офіційно визнані "старичками", яким час відійти на спокій, пише MacRumors.

Після отримання такого статусу пристрій більше не підлягає офіційному ремонту в Apple або її авторизованих партнерів. Замовити оригінальні комплектуючі через офіційні канали також неможливо. Така доля спіткає абсолютно всі пристрої Apple, які були зняті з продажу понад 7 років тому.

Для комп’ютерів Mac діють окремі правила: батарею можуть замінити протягом 10 років після того, як модель перестала офіційно продаватися, але лише за наявності необхідних комплектуючих.

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iPhone X з'явився у продажу в листопаді 2017 року і став одним із найважливіших смартфонів в історії Apple. Саме ця модель першою отримала OLED-екран, унікальну систему розпізнавання обличчя Face ID і відмовилася від звичної кнопки Home з Touch ID. Корпус смартфона отримав скляну задню панель і рамку з нержавіючої сталі.

Останньою великою версією операційної системи для iPhone X стала iOS 16. Пристрій не отримав підтримки iOS 17 та новіших версій через обмеження процесора A11 Bionic.

У березні 2026 року Apple додала 15 ноутбуків і смартфонів до списку застарілих пристроїв. Під "скорочення" потрапили не тільки старі гаджети, а й зовсім свіжі новинки.

Через рік Apple готується представити ювілейний iPhonе 20, редизайн якого за своєю значущістю нагадуватиме реліз iPhone X. За чутками, смартфон отримає спеціальний OLED-екран Samsung із плавними мікровигинами з усіх чотирьох боків – без вирізів і рамок.

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