Валюта дешевшає наприкінці тижня: курс долара в Україні 14 серпня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,49 грн, а євро – 51,33 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 14 серпня, знизився на 4 копійки і складає 45,00 гривень за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,49 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 3 копійки і становить 51,94 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,33 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,90 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,86 грн/євро, а курс продажу - 51,70 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 14 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,70 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,55 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий очікує, що в період з 17 по 23 серпня курс долара перебуватиме в межах 44,6-45,2 грн/дол., а євро – 51-52,5 грн/євро, тобто формально тиждень може минути без істотних курсових змін.

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