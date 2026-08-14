'ПриватБанк' оновив курс валют: скільки коштує долар у п’ятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 14 серпня, не змінився і становить 44,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 51,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю подешевшав на 21 копійку і складає 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився – 52,08 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 14 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,70 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,55 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 4 копійки і складає 45 гривень за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,49 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 3 копійки і становить 51,94 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,33 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: