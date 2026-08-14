'На порозі ядерної війни': КНДР пригрозила США новою гонкою озброєнь

У Пхеньяні заявили, що перегляд ядерної політики Вашингтона нібито загрожує глобальній безпеці.

Північна Корея звинуватила США у провокуванні нової гонки ядерних озброєнь і засудила заплановані спільні військові навчання Вашингтона та Сеула. У Пхеньяні заявили, що залишають за собою право посилювати власний військовий потенціал у відповідь на зовнішні загрози, пише Bloomberg з посиланням на державне Центральне інформаційне агентство Кореї.

"Нашим послідовним принципом забезпечення безпеки є реагування на новий рівень загрози новим рівнем стримування", – заявив речник Міністерства закордонних справ КНДР.

У Північній Кореї заявили, що не мають наміру миритися з тим, що назвали "серйозною конфронтаційною ситуацією", яку нібито створюють США та їхні союзники.

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Зокрема, Пхеньян виступив проти спільних військових навчань США та Південної Кореї, які мають розпочатися 17 серпня і триватимуть до 27 серпня.

Навчання проводитимуть з урахуванням нових бойових тактик і технологій, які Північна Корея могла отримати завдяки участі своїх військових у війні Росії проти України.

Заява Пхеньяна прозвучала через кілька днів після чергового ракетного випробування. У середу КНДР запустила балістичну ракету зі східного узбережжя. Це стало другим ракетним запуском країни менш ніж за тиждень.

КНДР розкритикувала ядерну політику США

Окремо Північна Корея виступила проти перегляду ядерної стратегії США. У Пхеньяні заявили, що Вашингтон нібито використовує ядерну зброю для досягнення політичних і військових цілей.

"Нова ядерна доктрина США є серйозним небезпечним фактором, оскільки вона руйнує ядерний баланс у світі, ескалює гонку ядерних озброєнь та ставить глобальну безпеку на поріг ядерної війни", – заявили у КНДР.

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив, що не бачить радикальних змін у ядерній стратегії Вашингтона, яка нині переглядається.

Північна Корея посилює підтримку Росії

На тлі загострення риторики КНДР продовжує підтримувати Росію у війні проти України. Президент України Володимир Зеленський раніше попередив, що Північна Корея може направити Москві додаткові війська та ракети. За його словами, десятки тисяч північнокорейських військових можуть готуватися до нового розгортання.

Зеленський також закликав Південну Корею надати Україні системи протиповітряної оборони для захисту від російських атак.

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