Білоруських школярів із вересня навчатимуть керувати дронами

Вивчення БПЛА й тактичну медицину внесли до нової програми білоруських десятикласників.

Вивчення безпілотних літальних апаратів та тактична медицина увійдуть до оновленої програми з предмета "допризовна та медична підготовка" для білоруських десятикласників у новому навчальному році. Про це повідомив заступник міністра освіти Білорусі Олександр Кадлубай, пише БЕЛТА.

За його словами, було посилено "практичну складову" предмета.

"Для десятикласників-хлопців до програми включено 10-годинний курс з вивчення та навичок керування безпілотними літальними апаратами (БПЛА). Для дівчат суттєво розширено практичний блок з медичної підготовки – впроваджено елементи тактичної медицини. Змінено баланс на користь практичних занять та збільшено їхній обсяг. Ми відійшли від суто теоретичних знань на користь конкретних навичок, необхідних у реальних умовах", - зазначив посадовець.

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Він також відзначив співпрацю з мінською військовою частиною 5448, де розташована міліцейська бригада внутрішніх військ.

"Ми бачимо своє завдання в тому, щоб максимально поширити цей досвід на всю Білорусь", – заявив Кодлубай.

Варто зазначити, що в Білорусі посилюється процес мілітаризації освіти. Так цьогоріч обов’язковими стали 10-денні навчально-польові збори для десятикласників. У дитячих садках відкриваються групи "військово-патріотичної" спрямованості, а в школах і коледжах – "військово-патріотичні" клуби.

Посилення військової підготовки дітей

Раніше повідомлялося, що Росія значно посилює військову підготовку дітей у школах. З 1 вересня 50% курсу "Основи національної безпеки та оборони" буде присвячено військовій підготовці. Раніше для такого навчання було відведено 20% навчальної програми.

Весь курс містить 34 години матеріалу на рік, і тепер щонайменше 17 годин присвячуватиметься саме базовій військовій підготовці.

Зазначалося також, що тепер підготовка включатиме уроки з безпілотних літальних апаратів та польові навчання.

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