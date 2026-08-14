Абсолютно неприйнятно: Японія готує відповідь РФ за візит Путіна на Курили

Серед варіантів, зокрема, введення додаткових санкцій проти Москви.

Уряд Японії розглядає низку контрзаходів проти Росії після візиту кремлівського диктатора на один з чотирьох островів, на який претендує Токіо. Про це повідомляє видання NNK.

Одним з варіантів відповіді може бути посилення вже наявних санкцій, які Японія ввела проти РФ через вторгнення в Україну.

Видання зазначає, що Токіо наголошує на тому, що Курили є невідʼємною частиною Японії "з огляду на історичні факти та міжнародне право". Премʼєрка країни Такаїчі Санае зокрема наголосила, що візит кремлівського диктатора на цю територію "несумісний з послідовною позицією уряду Японії". Також вона заявила, що такі дії шкодять "суспільним настроям японського народу та є абсолютно неприйнятним". Крім того, вона зазначила, що цей візит ще сильніше ускладнив відновлення відносин між Японією та Росією у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

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Водночас очільник МЗС Японії Мотегі Тошіміцу викликав посла Росії. Під час цієї зустрічі Мотегі висловив рішучий протест проти візиту Путіна і заявив, що цей візит має вкрай негативний вплив на двосторонні відносини.

Журналісти нагадують, що у 2022 році РФ повідомила про те, що вона призупиняє переговори мирного договору з Японією на тлі введення санкцій Токіо проти Москви через її вторгнення в Україну. Водночас Японія продовжує політику комунікації з РФ попри війну в Україні. Зокрема минулого місяця Мотегі проводив переговори з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Що цьому передувало

Нагадаємо, візит Путіна на Курили цього тижня став першим за весь час його правління. Водночас цю територію раніше відвідували інші російські посадовці. Зокрема Дмітрій Мєдвєдєв робив це чотири рази – один під час свого президентства і тричі під час премʼєрства

Водночас цей візит викликав гостру реакцію Токіо. Там наголосили, що Курили є невідʼємною частиною Японії.

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