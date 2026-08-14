Зеленський не може знайти посла України у США, - Politico

Україна досі не може знайти впливового кандидата на посаду посла у США: потенційні претенденти побоюються складних умов роботи в адміністрації Трампа.

Президент України Володимир Зеленський зіткнувся з труднощами у пошуку нового посла України у США. Потенційні кандидати, які мають достатній політичний вплив і досвід для роботи у Вашингтоні, не поспішають погоджуватися на цю посаду, пише Politico з посиланням на джерела.

Посада стала вакантною після звільнення Ольги Стефанішиної. Зеленський спочатку розглядав можливість призначити послом у США колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко. За словами президента, він справді пропонував їй цю посаду, однак вона відмовилася.

"Не секрет, що я розраховував на Юлію Свириденко та пропонував їй посаду посла в Сполучених Штатах", – заявляв Зеленський наприкінці липня.

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Президент наголошував, що хоче бачити у Вашингтоні людину з максимально високою кваліфікацією – рівня віцепрем’єр-міністра, міністра або прем’єр-міністра.

Однак після відмови Свириденко знайти відповідного кандидата виявилося складно. За словами співрозмовників видання, потенційні претенденти побоюються умов роботи та необхідності взаємодіяти з непередбачуваною адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Колишня віцепрем’єр-міністерка та народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що впливові українці можуть не хотіти цієї посади через побоювання, що не матимуть достатньої свободи для ефективної роботи.

Водночас колишній український дипломат зазначив, що говорити про повну відсутність охочих було б перебільшенням.

"Звичайно, є люди, які хочуть цієї роботи, але немає нікого, хто б дійсно відповідав вимогам", – сказав він.

Чому посол у США зараз особливо важливий

Вакансія виникла у критичний для України момент. Вашингтон залишається одним із ключових партнерів Києва, а відносини з адміністрацією Трампа безпосередньо впливають на постачання зброї та перспективи завершення війни.

Україна, зокрема, намагається домогтися від США дозволу на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас Київ готується до нової зими російських ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Окремим викликом можуть стати й потенційні спроби Вашингтона відновити мирні переговори. У такій ситуації Україні потрібен у США дипломат із достатньою політичною вагою, щоб представляти позицію Зеленського, вести переговори з адміністрацією Трампа та працювати з Конгресом.

Тривала відсутність посла, таким чином, може стати для Києва серйозною проблемою саме тоді, коли у Вашингтоні ухвалюватимуть рішення щодо озброєння, протиповітряної оборони, розвідданих та можливих умов мирних переговорів.

Водночас депутат Ярослав Юрчишин припустив, що Зеленський може не призначати нового посла до проміжних виборів у США:

"Важко буде судити, хто найкраще впишеться в політичний ландшафт, доки ці вибори не відбудуться".

Зміна посла України у США

Нагадаємо, послом України у США була Ольга Стефанішина. Втім, Національне антикорупційне бюро України повідомило, що Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн та недостовірному декларуванні.

У її власності перебували дві квартири у ЖК "Файна Таун" вартістю майже 11 млн грн, які були зареєстровані на подругу. Також у користуванні підозрюваної у різний період перебували активи, оформлені на близьких осіб.

Суд відправив дипломата під варту з правом внесення застави. За даними "Суспільного", за Стефанішину внесли 6 мільйонів гривень застави у справі про незаконне збагачення.

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