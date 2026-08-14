Скільки зарплат 'з'їдає' один квадратний метр житла: названо найдорожче місто

У столиці за один квадратний метр квартири потрібно відкласти майже десять мінімальних зарплат.

Київ залишається найдорожчим містом України за співвідношенням вартості житла та мінімальної зарплати.

За даними дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, для розрахунку використали медіанну вартість одного квадратного метра житла та розмір мінімальної заробітної плати станом на липень 2026 року – 8 647 грн.

Зазначається, що найбільше часу на купівлю одного квадратного метра житла доведеться працювати мешканцям Києва. Щоб придбати один кв. м. квартири на вторинному ринку, потрібно відкласти майже 10 мінімальних заробітних плат. Станом на липень 2026 року медіанна вартість квадратного метра у столиці становить 85 198 грн, що на 14% більше, ніж рік тому.

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Друге місце посідає Львів. Тут на купівлю одного квадратного метра необхідно відкласти близько 8,5 мінімальної зарплати. Медіанна ціна кв. м. становить 73 821 грн, а за рік вона зросла на 24%.

Водночас у Вінниці для купівлі квадратного метра знадобиться майже 7 мінімальних зарплат. Середня вартість одного квадратного метра на вторинному ринку становить 59 896 грн, що на 28% більше, ніж у липні минулого року.

Майже стільки ж доведеться відкладати й в Ужгороді – близько 6,7 мінімальної зарплати. Медіанна вартість квадратного метра тут становить 58 249 грн, а за рік вона збільшилася на 30%.

Замикає п'ятірку Івано-Франківськ, де для купівлі одного квадратного метра тут необхідно відкласти близько 6,5 мінімальної зарплати. Середня ціна кв. м. становить 56 221 грн, що на 31% більше, ніж торік.

Міста із середньою вартістю квадратного метра

Аналітики "OLX Нерухомість" зазначають, що до цього переліку увійшли одразу дев'ять обласних центрів. Попри те, що квадратний метр тут коштує дешевше, ніж у Києві чи Львові, для його купівлі все одно потрібно відкласти від п'яти до шести мінімальних заробітних плат.

Майже в усіх цих містах за останній рік також зафіксовано помітне зростання вартості житла:

Чернівці – близько 6 мінімальних зарплат, медіанна ціна кв. м. становить 53 054 грн, що на 23% більше, ніж торік;

Рівне – майже 6 зарплат, медіанна ціна – 50 936 грн (+25%);

Житомир – майже 6 зарплат, вартість квадратного метра – 50 844 грн (+22%);

Черкаси – близько 5,8 зарплати, медіанна ціна – 50 083 грн (+28%);

Луцьк – 5,7 зарплати, вартість кв. м. становить 49 946 грн (+16%);

Тернопіль – 5,7 зарплати, медіанна ціна – 49 294 грн (+23%);

Одеса – близько 5,4 зарплати, медіанна вартість кв. м. становить 47 526 грн, що на 16% більше, ніж торік;

Хмельницький – 5,2 зарплати, медіанна вартість квадратного метра становить 45 462 грн, що на 24% більше, ніж рік тому;

Полтава та Кропивницький замикають цю групу – для купівлі кв. м. тут потрібно відкласти близько 5 мінімальних зарплат. У Полтаві медіанна ціна квадратного метра становить 43 191 грн (+21%), у Кропивницькому – 42 969 грн (+30%).

Найдоступніші міста

За даними дослідження, найменше мінімальних заробітних плат для купівлі одного квадратного метра житла потрібно у східних та південних обласних центрах України.

У Дніпрі та Чернігові на це знадобиться близько 4,2 мінімальної зарплати. Медіанна вартість квадратного метра становить 36 545 грн та 36 199 грн відповідно, а за останній рік ціни зросли на 15% і 6%.

При цьому в Харкові для купівлі одного квадратного метра потрібно відкласти близько 3,6 мінімальної зарплати – медіанна вартість становить 31 888 грн, що на 14% більше, ніж торік. У Сумах квадратний метр коштує 28 140 грн, або близько 3,2 мінімальної зарплати, а за рік його вартість зросла на 30%.

Ще доступнішим залишається Миколаїв, де для купівлі одного квадратного метра потрібно близько три мінімальних зарплат. Медіанна ціна становить 26 899 грн, що на 13% більше, ніж у липні минулого року. У Запоріжжі цей показник становить 2,4 мінімальної зарплати: квадратний метр коштує 21 452 грн, а за рік його вартість зросла на 11%.

Водночас найдоступнішим містом серед проаналізованих залишається Херсон. Для купівлі одного квадратного метра тут достатньо близько двох мінімальних зарплат, а медіанна ціна становить 16 507 грн. Водночас це єдине місто, де за останній рік медіанна вартість квадратного метра знизилася на 4%.

Житло в Україні – останні новини

7 серпня стало відомо, що квадратний метр у новобудовах дорожчав у більшості областей. В DIM.RIA повідомляли, що найбільший приріст середньої вартості за місяць зафіксували в Миколаївській (+15,5%), Полтавській (+6,1%) та Хмельницькій (+4,1%) областях.

Раніше повідомлялося, що ринок оренди житла в липні продовжив дорожчати на тлі високого попиту та дефіциту пропозицій. Столиця тоді утримала позицію міста з найвищою вартістю оренди квартир. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві зросла до 30 тисяч гривень.

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