Чому пасажира ледь не висмоктало назовні: у двигуні 'Боїнга' виявили несподівану знахідку

Ключовою деталлю звіту є виявлення в двигуні решток птахів.

Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) опублікувала звіт про інцидент із рейсом FR1879 авіакомпанії Ryanair, під час якого 61-річного пасажира частково витягнуло назовні через вибитий ілюмінатор. Попередні висновки представлені на сайті агентства.

10 липня цього року Boeing 737-800 виконував рейс із грецьких Салонік до німецького Меммінгена, коли під час набору висоти правий двигун CFM56-7B26 почав руйнуватися. Від нього відламалася лопатка вентилятора, уламки пробили фюзеляж і правий горизонтальний стабілізатор, повністю вибили один з ілюмінаторів в 11-му ряду, що призвело до розгерметизації салону літака.

Громадянина Сербії Любішу Каровича, який сидів біля вибитого ілюмінатора, частково витягнуло назовні через отвір, що утворився. На щастя, інші пасажири встигли схопити його та втягнути назад у салон. Він залишився живий, але отримав травми.

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Ключовою деталлю звіту є виявлення в двигуні решток птахів, зокрема пір’я. Пташині рештки були зафіксовані на передній частині маслорадіатора, на тязі дверей реверсу тяги та на нижній частині корпусу вентилятора двигуна. При цьому підвищену вібрацію екіпаж помітив уже від моменту зльоту. Інцидент вкотре демонструє, що попадання птахів у двигун може призвести до руйнування лопаток та відмови силової установки.

Це ще не все. Експертами було зафіксовано втомне руйнування (тобто руйнування матеріалу під дією циклічних навантажень) лопатки вентилятора двигуна №10. Водночас ультразвукові перевірки лопаток цього двигуна, проведені у травні 2026 року та листопаді 2025 року, не виявили жодних пошкоджень.

За останній рік екіпажі щонайменше чотири рази повідомляли про ймовірні зіткнення з птахами саме під час роботи даного двигуна, а після двох таких випадків у ньому справді виявляли сліди птахів.

Конкретно цей двигун не мав посиленого захисту, який Федеральне авіаційне управління США рекомендувало встановити в кількох директивах, виданих у минулому році.

Розслідування ще триває, тому остаточні висновки щодо причин руйнування двигуна Boeing 737 та пошкодження фюзеляжу буде зроблено пізніше.

Авіаційні інциденти – останні новини

Раніше у Канаді скасували авіарейс після того, як маленька дитина відмовилася сідати у крісло та пристібати ремінь безпеки. Через ситуацію літак був змушений повернутися до термінала, а виліт перенесли на наступний день.

Коым того, стався інцидент на борту пасажирського літака China Eastern Airlines, який виконував рейс із Ланьчжоу до Гуйяна. Після посадки коли лайнер прямував до термінала, в салоні спалахнув пауербанк, що знаходився в ручній поклажі одного з пасажирів.

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