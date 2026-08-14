Названо найкращий універсал у світі: величезний багажник і відмінні ходові якості

Автомобіль побудований на тій самій платформі MQB Evo, що й Volkswagen Passat.

Хоча ринок традиційно пропонує широкий вибір універсалів, є одна модель, яку експерти називають найкращим вибором з усіх. Мова про Skoda Superb Estate, пише Autocar.

Перевагою моделі називають широкий вибір силових установок, величезний багажник і гарні ходові характеристики.

"Skoda створила автомобіль, який чудово відповідає своєму призначенню, і тим самим робить вагомий аргумент на користь універсалів, чого не скажеш про багатьох сучасних конкурентів", − говорить автомобільний тестувальник Ілля Верпрает.

Відео дня

За словами фахівців, Skoda Superb Estate четвертого покоління, як і її попередник, відрізняється практичністю, універсальністю, комфортом та простотою. Водночас нова модель отримала ще більше простору в салоні та економічніші двигуни.

Автомобіль побудований на тій самій платформі MQB Evo, що й Volkswagen Passat, тому має такий самий об’єм багажника − 690 літрів. У гібридній версії iV (Plug-in Hybrid) через розміщення акумуляторної батареї об’єм багажного відділення зменшується до 510 літрів, але це все одно гарний показник.

До характеристик Superb як PHEV-автомобіля у експертів немає претензій, адже автомобіль забезпечує запас ходу лише на електротязі до 84 миль (близько 135 км).

Superb не можна назвати спортивним автомобілем, однак він вдало поєднує практичність із задоволенням від їзди. Довгий кузов добре контролюється, що дає водієві впевненість у стабільності автомобіля на дорозі.

В Україні Skoda Superb Estate має назву Superb Combi. Новий автомобіль можна придбати за ціною 1 774 500 грн.

Експерти Autocar детально розглянули й інші сучасні універсали. За підсумками аналізу склали рейтинг десяти найкращих моделей.

ТОП-10 найкращих універсалів:

Skoda Superb Estate. BMW 3 Series Touring. Volkswagen ID 7 Tourer. Porsche Taycan Sport Turismo. Toyota Corolla Touring Sports. Volvo V60. Dacia Jogger. Mercedes-Benz E-Class Estate. BMW 5 Series Touring. Cupra Leon Estate.

Найкращі автомобілі – що кажуть фахівці

Раніше німецький автомобільний клуб ADAC проаналізував надійність трирічних автомобілів із пробігом понад 30 тисяч кілометрів та визначив моделі, які вирізняються оптимальним співвідношенням ціни та якості. У категорії автомобілів вартістю до 15 тисяч євро перемогла Toyota Aygo X.

Також експерти склали загальний рейтинг найкращих вживаних автомобілів минулого року та обрали серед них головного переможця. За підсумками звання найкращого вживаного автомобіля отримав BMW 3 Series.

Вас також можуть зацікавити новини: