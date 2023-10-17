Кім зауважує, що уночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено ракету, попередньо типу Х-59.

Уночі російські окупанти вдарили по Україні шістьма "Шахедами" та керованою авіаційною ракетою, проте усі сім ворожих цілей було знищено.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України, уночі сьогодні, 17 жовтня, противник застосував шість ударних безпілотників типу "Шахед" з району мису Чуада (Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої території Херсонської області.

"Усі сім цілей було знищено протиповітряною обороною Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України на південному напрямку", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, зафіксовано було застосування російськими загарбниками двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку.

Водночас начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram-каналі зауважив, що уночі 17 жовтня, близько 03:30, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено ракету, попередньо типу Х-59.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 17 жовтня, Генеральний штаб ЗСУ заявив, що протягом доби авіація Сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили два вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб російських окупантів. Російські гелікоптери були уражені внаслідок нічних ударів по аеродромах поблизу Бердянська та Луганська.

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