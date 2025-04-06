РФ запустила по Україні 10 'Калібрів': у ВМС розкрили деталі

Субмарина досі залишається в Чорному морі.

В ніч на 6 квітня Росія запустила по Україні 10 крилатих ракет типу "Калібр" з фрегата та підводного човна, які перебували в акваторії Чорного моря. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

"Це четверте застосування в цьому році, за чотири місяці. Один в фрегатів був застосований і підводний човен. Тобто вони обидва брали участь в цій атаці. Підводний човен досі залишається в морі. Загалом було випущено 10 крилатих ракет типу "Калібр". Щодо результативності поки ще не готовий поінформувати", - заявив Плетенчук.

Водночас речник додав: атака, що сталася, підтверджує попередні висновки – росіяни застосовують "Калібри" під час масованих атак, адже ворогом були залучені й інші типи зброї під час цього повітряного нападу.

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За його словами, вірогідність застосування ракет завжди присутня – коли є носії в акваторії, та навіть, коли їх немає. Тому що вийти в море та відстрілятися російським кораблям – питання кількох годин.

"Саме так вони й зробили", - наголосив військовий.

Масована ракетна атака на Україну

Як писав УНІАН, 6 квітня окупаційна армія РФ здійснила масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши дрони, балістичні та крилаті ракети. За даними Повітряних сил ЗСУ, було запущено 23 ракети різних типів - 9 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС із Саратовської області, 6 балістичних ракет "Іскандер-М" з Брянської області, 109 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів. Йшлося, що за попередніми даними було також запущено 8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Підтверджено збиття 13 ракет та 40 БПЛА: 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ, 6 "Калібрів", та балістичної ракети "Іскандер-М". Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина. В Києві загинула людина, троє – поранені.

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