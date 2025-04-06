У Києві є загиблий та поранені.

Сьогодні Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши дрони, балістику і крилаті ракети. Під ударом опинився Київ, в результаті атаки у столиці численні руйнування та пожежі, є загиблий та поранені.

Як повідомили у Повітряних силах, Росія запустила по Україні 23 ракети різних типів - 9 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС із Саратовської області, 8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря, 6 балістичних ракет "Іскандер-М" з Брянської області. Також країна-агресор застосувала 109 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Зазанчається, що підтверджено збиття 53 повітряних цілей – 13 ракет та 40 БПЛА. Зокрема, збито 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ; 6 крилатих ракет "Калібр", 1 балістичну ракету "Іскандер-М".

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Ще 53 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, внаслідок удару по Києву одна людина загинула, троє - поранені (з них 2 - госпіталізовані). Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Дарницькому районі виявили тіло загиблого внаслідок атаки ворога чоловіка. Він знаходився на вулиці, поруч з епіцентром вибуху. Особу чоловіка наразі встановлюють.

Також внаслідок ворожої атаки балістичними ракетами є пошкодження в Дарницькому, Оболонському, Солом'янському районах Києва.

Зокрема, у Дарницькому районі виникла пожежа в нежитловій будівлі. Також зафіксовано падіння уламків та руйнування будівлі з пожежею за іншою адресою. Є пошкоджені та знищені автомобілі. В Оболонському районі внаслідок атаки виникла пожежа в меблевому цеху на площі 1500 м.кв, яку продовжують ліквідовувати. Також частково зруйновано 3,4,5 поверхи бізнес-центру. У Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння на відкритій території. Також внаслідок ворожої атаки загорівся фасад складської будівлі.

Атаки Росії по Україні

4 квітня Росія завдала ракетного удару по кривому Рогу, влучивши по багатоповерхівці та дитячому майданчику. Внаслідок удару у місті загинули 19 людей, серед них - дев’ятеро дітей. Ще 74 людини зазнали поранень. Неділю, 6 квітня, в Україні оголосили Днем жалоби за загиблими.

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський удар балістикою по Кривому Рогу, однак не згадала, що удар було завдано саме Росією. Це викликало обурення у соцмережах та різку критику з боку президента Володимира Зеленського.

Після шквалу критики у своєму коментарі з приводу сьогоднішньої атаки Брінк таки вказала, що Україна перебуває під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії.

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