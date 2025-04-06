Зеленський наголошує, що тиску на Росію наразі недостатньо.

Російський диктатор Володимир Путін демонструє бажання продовжувати воювати й вбивати, тиску на Російську Федерацію, аби змусити її припинити війну, наразі недостатньо. Про це президент України Володимир Зеленський написав у соціальних мережах.

"Тиску на Росію досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять. Цієї ночі – балістика проти Києва, ударні дрони по області. Били також по Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях", - відзначив Зеленський.

Як підкреслив глава держави, кількість повітряних атак зростає.

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"Так Росія показує свої справжні наміри – продовжувати терор, поки світ це дозволяє. За минулий тиждень проти українських міст і сіл, наших людей вони випустили понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, з них понад два десятки – цієї ночі. Кожен удар – по наших людях, дітях. Вони воюють проти дітей, які граються на дитячих майданчиках", - наголосив президент.

Зеленський висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих. Також глава держави подякував всім службам, хто допомагає та рятує українців.

"Такі атаки – відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Кожен із партнерів побачив – Америка, уся Європа, весь світ, – що Росія збирається далі воювати й убивати. Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямовувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру", - наголосив Зеленський.

Російські удари по Україні

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі Російська Федерація здійснила черговий повітряний терор проти мирних українців, застосувавши балістичні і крилаті ракети, а також ударні дрони.

Силам оборони України вдалося збити 13 з 23 ракет, і 40 з 109 ударних безпілотників. Втім, ще 53 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У п'ятницю, 4 квітня, Росія завдала балістикою удару по Кривому Рогу, внаслідок чого загинуло 18 людей, у тому числі 9 дітей.

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