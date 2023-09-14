Пуски ворожих БпЛА здійснювалися з території Росії та окупованого Криму.

Російські окупаційні війська вчергове атакують Україну ударними дронами. Було зафіксовано пуски орієнтовно шести груп "Шахедів".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Окупанти запускали дрони з Приморсько-Ахтарська (Кубань, РФ) та Чауди (окупований Крим).

"Рухаються курсом на Одещину (напрямок може змінюватись)", – наголосили військові.

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Станом на 23:46 загроза застосування ударних БпЛА існувала для Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Оновлено 23:52: "Шахеди" рухаються в напрямку Кривого Рогу, повідомили в ПС ЗСУ.

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Атаки дронів по Україні

В ніч на 13 вересня російські окупаційні війська вчергове атакували українські міста дронами-камікадзе. Під основним ударом опинився південь України.

Росіяни запустили 44 ударних дрони. 32 з них знищила українська ППО. Внаслідок ворожої атаки постраждали цивільні.

Загалом за час повномасштабної війни проти України росіяни запустили по нашій країні понад 2 тисячі "Шахедів". Перший такий дрон українські захисники збили рівно рік тому – 13 вересня 2022 року.

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