Цієї ночі в Румунії вперше оголосили повітряну тривогу через атаку російських дронів.

У Румунії в районі сіл Нуферу і Вікторія в окрузі Тульча знайшли уламки російського дрона, який ймовірно впав там після нічної атаки РФ на Одеську область. Як повідомляє Міноборони Румунії в Facebook, зараз в район направлені два вертольоти.

"Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії в середу, 13 вересня, близько 11:30, в районі міст Нуферу і Вікторія виявив уламки, швидше за все від дрона, які були розкидані на площі в кілька десятків метрів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що румунська влада відправила на місце події ще один вертоліт ВПС зі спеціалізованою групою на борту, для проведення попередніх польових досліджень і взяття проб для проведення експертиз.

Відео дня

Як повідомляє Digi24, вертоліт для пошуку уламків був направлений після отримання двох повідомлень від місцевих жителів про те, що в районі Нуферу спостерігається падіння дронів.

"Що стосується конкретних пошкоджень або пожеж у зазначеному районі, про них не повідомлялося", - пише видання.

Падіння безпілотників у Румунії - що відомо

4 вересня під час атаки РФ по Одеській області один з ударних дронів окупантів впав на території Румунії. Румунське Міноборони заявило, що виявило в районі села Плауру уламки російського дрона.

Президент Румунії Клаус Йоханніс сказав, що це "неприпустима ситуація" і серйозне порушення суверенітету країни і повідомив про факт падіння дронів генерального секретаря НАТО.

9 вересня в Румунії виявили уламки ще одного російського дрона.

Сьогодні Росія знову атакувала південь України десятками "Шахедів" - було запущено 44 дрони, з них 32 були збиті українською ППО. Через цю атаку в прикордонних з Україною тульчанському та Галацькому районах Румунії вперше оголосили повітряну тривогу.

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