Зберігається загроза ударів крилатими ракетами з кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря та ракетами берегових ракетних комплексів "Бастіон".

Загальне об’єднане угруповання військ РФ, яке застосовується проти України (з урахуванням резервів) нараховує близько 167 тисяч особового складу.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав у Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони за участю Генерального секретаря НАТО.

"Уздовж кордону України з Білоруссю активні маневри здійснюють білоруські війська. Ми змушені резервувати частину сил на випадок, якщо Москва дотисне Мінськ і змусить його до відкритого вторгнення",- зазначив він.

Резніков наголосив, що російські окупанти наносять ракетно-бомбові удари по об’єктам військово-промислового та паливно-енергетичного комплексів України на території нашої держави. За його словами, цілями також є елементи транспортної інфраструктури та логістичні "хаби". Він також наголосив, що Кремль збільшив кількість ракетних ударів по території південно-східних областей України та у районі Одеси.

"У переважній більшості застосовуються крилаті ракети повітряного базування з літаків дальньої авіації, не заходячи у повітряний простір України. Зберігається загроза ударів крилатими ракетами морського базування (у першу чергу КРМБ "Калібр") з кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря та ракетами берегових ракетних комплексів "Бастіон",- сказав міністр оборони України.

Резніков наголосив, що з моменту початку повномасштабної російської агресії українські захисники і захисниці довели, що Росія неспроможна вести успішні наступальні бойові дії одночасно на декількох стратегічних напрямках. Він зазначив, що за цей час повністю знищено 17 російських БТГр.

"Попри величезні втрати, росіяни досі значно переважають нас у важкій зброї. В першу чергу - в авіації, а також в бронетехніці, РСЗО, артилерії.

За даними української розвідки, загальне об’єднане угруповання військ, яке застосовується проти України (з урахуванням резервів) нараховує близько 167 тис. особового складу",- сказав він. За його словами, безпосередньо розгорнуто для участі у бойових діях 91 БТГр, а ще 55 БТГр може бути залучено з резерву та після відновлення протягом 1-2 місяців.

Резніков розповів, що основні зусилля Кремля зосереджені на спробах оточення та знищення угруповання Збройних Сил України у Донецькій та Луганській областях, створення та утримання сухопутного коридору з Росії до Криму та повну окупацію півдня України. За його словаами, зоні ведення бойових дій росіяни інтенсивно обстрілюють цивільні об’єкти, житлові будинки, що призводить до великих жертв серед цивільного населення.

Резніков зазначив, що на півночі, де українські військові змусили ворога піти геть, з території РФ здійснюються обстріли прилеглих районів Чернігівської, Сумської, Харківської областей.

Резніков наголосив на необхідності якнайскорішого постачання в Україну озброєння, щоб не дати Росії розтягнути цю війну і щоб була здобута перемога над окупантами.

Нагадаємо, на думку Резнікова, Росія готується до ведення довготривалої війни.

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