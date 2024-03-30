За словами верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки, РФ продовжує напади на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України, щоб підірвати економіку та стійкість українського народу.

Через два роки після звільнення Бучі Росія повторює масові напади на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України. Про це у соцмережі Х написав верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, це робиться задля того, щоб підірвати економіку та стійкість українського народу.

"Рішучість ЄС захищати Україну лише посилюватиметься", - запевнив Боррель.

Атаки РФ по енергосистемі України

Напередодні РФ пошкодила енергооб’єкти в шести областях України. Зафксовані пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у деяких регіонах були застосовані аварійні відключення.

Також УНІАН повідомляв, що в ніч на 29 березня росіяни запустили під сотню цілей по Україні. Окупаційні війська завдали потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору.

В результаті атаки пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах країни.

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