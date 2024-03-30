Загалом знищено дев’ять баражуючих снарядів.

Російська армія знов атакувала енергетичну інфраструктуру України, Сили ППО збили 9 із 12 ворожих безпілотників.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі 30 березня 2024 року ворог вдарив по Донеччині 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131", дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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"Цієї ночі ворог продовжив дроновий терор півдня та південно-східних регіонів. Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 3 години", - повідомили у Силах оборони півдня України.

Зазначається, що дрони типу "Shahed-131/136"маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби ППО. В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито в небі на Дніпропетровщині, 2 - в Одеській області та 1 - на Херсонщині.

На щастя, влучань не допущено, однак в Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці вже ліквідували. За даними військових, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Російські удари по енергетиці України.

За даними "Центренерго", Зміївська ТЕС у Харківській області України повністю зруйнована внаслідок масштабного російського удару 22 березня. Це призвело до повного блекауту. Знищено всі блоки, пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнування різний, від повного - до значного.

Також внаслідок удару 22 березня пошкоджена ДніпроГЕС, по якій російські окупаційні війська випустили 8 ракет. Влучання зафіксовані по машинній залі та по греблі станції. У ПрАТ "Укргідроенерго" заявили, що загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає, але її робота зупинена через пошкодження від атаки.

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