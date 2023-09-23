Також стало відомо, скільки ворожих кораблів наразі чергують у Чорному морі.

За останню добу російська армія втратила десятки військових, яких було знищено разом з технікою.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня, наземні підрозділи ЗСУ спільно з авіацією Повітряних сил відпрацювали по місцях зосередження противника.

"Як результат бойової роботи, втрати ворога складають за добу 51 окупант", - розповіли у прес-службі.

Також знищено сім гармат, чотири автомобілі, два човни.

За даними військових, наразі корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 10 кораблів, із них 9 - в Чорному морі та один - в Азовському. Ракетоносії заведені в пункти базування.

Також повідомляється, що з використанням тактичної авіації з акваторії Чорного моря протягом дня ворог двічі спрямовував по південних регіонах протирадіолокаційні ракети, але успіху не мав.

На жаль, населення правобережної Херсонщини потерпало від масованих атак керованими авіабомбами. Загалом мирні населені пункти ворог атакував 5 разів. Авіаційно-бомбові удари РФ реалізувала із застосуванням 29 КАБ-500.

"Під ударами опинилися Веселе, Козацьке, Одрадокам'янка, Ольгівка, Миколаївка, Зміївка. Зафіксовані множинні руйнування та пошкодження приватних будинків. Інформація про масштаби руйнувань і постраждалих уточнюється. За добу ворог здійснив понад 100 артилерійських обстрілів, із використанням понад 500 снарядів", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних будинків, виробничі потужності сільгосппідприємства, 2 цивільні особи загинули, 2 отримали поранення.

Особові втрати РФ в Україні подолали позначку у 275 тисяч

Як повідомляв УНІАН, станом на 23 вересня, втрати ворога серед особового складу сягнули близько 275 460, за останню добу ліквідовано понад півтисяч окупантів. Також за вчора ворог втратив 11 танків, 21 бойову броньовану машину, понад три десятки артилерійських систем, 4 РСЗВ тощо. За час повномасштабної війни окупанти втратили 315 літаків, 316 гелікоптерів, 20 кораблів та катерів, підводний човен, понад 900 одиниць спеціальної техніки.

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