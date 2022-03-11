Політик опублікував у своєму каналі відео, на якому показана російська техніка після бою.

Радник міністра внутрішніх справ України у своєму офіційному Telegram-каналі показав наслідки одного з боїв за участю російської окупаційної техніки.

На кадрах видно, як українські військові розбили ворожу техніку.

"Це все що залишилося з Вашого БМП. Ріжки та ніжки. Ми вас чекаємо", - підписав відеозапис Антон Геращенко.

Нагадаємо, Геращенко пояснив, чому ідея залучити найманців з Сирії для війни в Україні не спрацює. Вони звикли воювати в пустелі, а в нашій місцевості вони нічого не зможуть зробити.

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