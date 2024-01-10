Ці дрони вже зустрічалися ЗСУ на фронті, проте на території району це перший випадок.

Росія почала використовувати свої нові дрони з камерами нічного бачення для ударів по Нікополю, успішно реалізувавши запуск БПЛА у темну добу дня.

Про це заявив керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Йдеться про атаку, яка сталася ввечері 9 січня.

"Вечірня атака БпЛА свідчить про використання росіянами нових дронів з камерами нічного бачення. Подібні дрони вже довгий час використовуються на фронті, але на території району це перший випадок", - акцентував він.

Чиновник додав, окрім дронової атаки, Росія обстріляла один з населених пунктів Марганецької ТГ зі ствольної артилерії. На щастя, люди не постраждали.

Однак вже зранку Росія продовжила свої "експерименти" з запуском дронів по області. Була оголошена повітряна тривога через ймовірність ударів цих ворожих "пташок". "Сили оборони України виконують бойову роботу. Проте, за можливості краще перебувати в будівлях", - попереджав Євтушенко.

Водночас голова ОВА Сергій Лисак додав, внаслідок вчорашнього запуску нового дрона в Нікополі пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач.

Що кажуть в Україні про нові дрони РФ

Минулого тижня військовий експерт в області зв'язку Сергій Флеш розкрив, на що здатні нові дрони ворога. Він проаналізував ролик з поля боя, де в кадр потрапила робота відповідного дрона.

Флеш підтвердив, що ці БПЛА здатні обходити системи РЕБ, для їх використання не потрібні вмілі оператори, дрон точніше вражає ціль та може довше літати. З огляду на це, Флеш закликав наших розробників з Мінцифри поквапитися з технологічною відповіддю армії РФ. "Ви ж розумієте роль FPV у війні", - сказав він, акцентувавши, що стурбований.