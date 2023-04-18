Шість із них - дрони-камікадзе типу Shahed-136/131.

Ввечері у вівторок, 18 квітня 2023 року, росіяни атакували Запорізьку та Дніпропетровську області дронами. У Повітряному командуванні "Схід" повідомили про знищення семи ворожих безпілотників.

"Станом на 22:00 підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами Повітряного командування "Схід" знищено сім ворожих БпЛА, з них шість дронів-камікадзе типу Shahed-136", – йдеться у повідомленні на сторінці командування в Facebook.

У ПК "Схід" додали, що в районі Запоріжжя було знешкоджено шість безпілотників. Ще один ворожий дрон було збито на околицях Дніпра.

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Водночас командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що знищено було шість дронів-камікадзе Shahed-136/131 та БпЛА ОТР "Орлан-10".

Атаки дронами по Україні

Ввечері 18 квітня про атаку дронів на Запорізьку область повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він додав, що там збили пʼять ворожих безпілотників.

В ніч проти 18 квітня окупанти вдарили дронами-камікадзе та ракетами С-300 по Словʼянську Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено, зокрема, житлові будинки, а також медичну установу.

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