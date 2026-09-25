На Одещині РФ атакувала будинки та поштову логістику: загинули 2 особи, є поранені (відео)

Пошкоджено, у тому числі складські приміщення та вантажний автомобіль.

Російська армія завдала масованих дронових ударів по Одесі та Одеській області, внаслідок чого сталося влучання по житловому сектору та "Новій пошті", є загибла та поранені.

Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, через атаку на місто пошкоджені приватні житлові будинки, зафіксовано пошкодження інфраструктури.

"Внаслідок ворожої атаки загинула людина… Ще один чоловік постраждав. Його госпіталізували", - зазначив посадовець.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що окупанти завдали серії масованих ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора, внаслідок чого загинула людина, ще одна - постраждала.

Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба уточнила УНІАН, що вночі та вранці 25 вересня обʼєкти цивільної інфраструктури Одещини були атаковані неодноразово.

"Пошкоджено складські приміщення та вантажний автомобіль. Унаслідок атаки на місці загинула 40-річна жінка. На цій же локації поранення отримав 32-річний чоловік – він у важкому стані, перебуває у лікарні. На іншій локації постраждав 18-річний юнак…", - заявила Верба.

За даними пресслужби Головного управління ДСНС в Одеській області, внаслідок масованої атаки в Одеському районі пошкоджено будівлю вже раніше атакованого поштового термінала. За іншими локаціями також пошкоджено складські приміщення з послідуючим загорянням.

Йдеться, що в Одесі через влучання виникла пожежа у приватному житловому будинку. Роботу рятувальників суттєво ускладнювали постійні сигнали повітряної тривоги, наразі усі пожежі ліквідовані. До ліквідації наслідків ворожої атаки від ДСНС залучалися понад 140 рятувальників, розповіли у пресслужбі.

Як уточнило УНІАН джерело у правоохоронних органах, росіяни атакували термінал "Нової пошти".

"Імовірно, це там загинула людина", - сказав правоохоронець, пославшись на попередні дані.

Згодом у прокуратурі уточнили, що унаслідок атаки загинули двоє людей: крім жінки ще й 51-річний чоловік.

За даними Лисака, один із загиблих та поранених, який у стані середньої важкості - в Одесі. Кількість потерпілих уточнюється.

Удари по Одеській області

Як писав УНІАН, нещодавно росіяни атакували термінал "Нової пошти" в Одесі. Тоді було поранено водія та співробітника підрядного підприємства. За даними пресслужби компанії, це сталося 12 серпня. Внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" реактивним БПЛА типу "Герань" були поранені водій партнера-перевізника та співробітник компанії-підрядника.

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