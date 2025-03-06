У результаті атаки є двоє поранених.

Російська армія ввечері 5 березня знову завдала дронового удару по Одеському району Одещини, в результаті чого без світла залишилося понад десять тисяч мешканців. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, у середу ввечері збройні сили РФ атакували місто Південне Одеської області. Під ударами були об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

"Внаслідок атаки двоє місцевих жителів отримали поранення. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, приміщення СТО та щонайменше 15 автомобілів. Через атаку ворога без електропостачання залишилось понад десять тисяч місцевих жителів", - розповіли у пресслужбі.

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Зазначається, що огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій правоохоронці документують наслідки збройної агресії РФ. Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як уточнив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, один із постраждалих госпіталізований. Повністю зруйновано приватний двоповерховий будинок, пошкоджено скління адміністративної будівлі.

"Також є ураження енергетичного об'єкта. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби", - наголосив посадовець.

Попередні удари по Одещині

Як писав УНІАН, 3 та 4 березня завдала масованих дронових ударів по Одесі та передмістю.

Зокрема, 3 березня внаслідок удару було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, через падіння уламків і вибухових хвиль пошкоджені приватні будинки, бізнес-центр, зупинялася робота трьох районних котелень Одеси. Загалом 3 березня постраждали четверо людей: троє жителів приватних будинків отримали осколкові поранення та перелами кінцівок, людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію.

Уже 4 березня через ворожі ударні дрони спалахнули житлові будинки, у селі Лиманка загинув 73-річний чоловік, ще одна людина зазнала поранень. У частині обласного центру зникло світло, вода та тепло. Зруйновано та пошкоджено десятки приватних будинків у передмісті Одеси, господарчі приміщення, бізнес-центр, поштове відділення, медична лабораторія, торгівельні об’єкти та автомобілі містян.

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