Окупанти зранку 31 грудня атакували Україну балістикою, під ударом була також і Сумська область. Зокрема, зранку про влучання в об’єкт інфраструктури, повідомили у Сумській ОВА.
Крім цього, у Шостці пошкоджено 12 багатоповерхівок, два освітні заклади та об‘єкти соціальної сфери, повідомив голова громади Микола Нога.
Він зазначив, що на місці працюють аварійно-рятувальні підрозділи, збитки і втрати уточнюються.
Також він додав, що ворог наразі продовжує обстріли.
Ракетна атака по Україні - що відомо
Російські загарбники також атакували балістичними ракетами Київ та область. Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому р-ні столиці. Уламки впали на покрівлю приватної будівлі, інформація ще перевіряється. Зазначається, що пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих поки що не надходило.
При цьому в Росії вже стандартно заявили, що завдали ударів по якихось міфічних "штабах".
"Удари завдано вранці по південно-східній околиці Києва, імовірно, по одному зі штабів або іноземним військовим", - пише пропагандистьське "РІА-Новости".