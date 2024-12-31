Пошкоджено також два освітні заклади та об‘єкти соціальної сфери.

Окупанти зранку 31 грудня атакували Україну балістикою, під ударом була також і Сумська область. Зокрема, зранку про влучання в об’єкт інфраструктури, повідомили у Сумській ОВА.

Крім цього, у Шостці пошкоджено 12 багатоповерхівок, два освітні заклади та об‘єкти соціальної сфери, повідомив голова громади Микола Нога.

Він зазначив, що на місці працюють аварійно-рятувальні підрозділи, збитки і втрати уточнюються.

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Також він додав, що ворог наразі продовжує обстріли.

Ракетна атака по Україні - що відомо

Російські загарбники також атакували балістичними ракетами Київ та область. Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому р-ні столиці. Уламки впали на покрівлю приватної будівлі, інформація ще перевіряється. Зазначається, що пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих поки що не надходило.

При цьому в Росії вже стандартно заявили, що завдали ударів по якихось міфічних "штабах".

"Удари завдано вранці по південно-східній околиці Києва, імовірно, по одному зі штабів або іноземним військовим", - пише пропагандистьське "РІА-Новости".

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