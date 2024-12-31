Дрони також масовано атакували Севастополь.

Цієї ночі українські БПЛА атакували не лише окупований Крим, а також Орел і Смоленську область. В останньому регіоні метою дронів була нафтобаза в Ярцевому.

Згідно з повідомленнями місцевих жителів, перші вибухи почали лунати після 3:40. Загалом було чути більше десятка потужних вибухів, після чого в районі нафтобази почалася потужна пожежа, зараз її гасять.

Пожежу на нафтобазі підтвердив також голова Ярцевського району, заявивши, що "сталася атака українських БПЛА на об'єкт паливно-енергетичного комплексу, внаслідок атаки супротивника сталися загоряння".

Відео дня

Смоленська область не межує з Україною: від української території її відокремлюють Брянська область і Білорусь.

При цьому губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз вранці заявив, що над Брянською областю Росії збито 19 українських українських безпілотників-камікадзе - "всі атаки відбито, всі цілі знищено". Однак з огляду на атаку на нафтобазу в Смоленській області, швидше за все, багатьом безпілотникам вдалося прослизнути непоміченими.

Також тг-канал "Крим.Реалії" пише про масовану атаку на Севастополь цієї ночі. За їхніми даними, приблизно з 00:00 до 3:30 було зафіксовано дві атаки в районі Козачої бухти. Були як наземні вибухи, так і знищення дронів. При цьому друга атака була найпотужнішою.

Російський глава Севастополя Михайло Развозжаєв заявив про знищення кількох БПЛА і морського дрона. Міноборони РФ завило про знищення 17 безпілотників над Кримом.

Удари по території РФ

Днями Сили оборони України високоточним ударом вразили завод із виробництва твердого палива для балістичних ракет у Ростовській області. Йдеться про об'єкт ВПК у місті Каменськ-Шахтинський.

Також нещодавно дрони ЗСУ атакували нафтобазу в Орлі - одну з найбільших у Росії. Ця нафтобаза раніше була атакована 14 грудня і горіла кілька днів.

Вас також можуть зацікавити новини: