Президент Володимир Зеленський зауважив, що Росія відвела від українського кордону лише незначну кількість своїх військ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що кількість військ, розміщених вздовж українсько-російського кордону, дає змогу РФ будь-якої миті розпочати воєнну операцію проти України.

Читайте такожЗеленський заявив про зменшення кількості снайперських обстрілів на ДонбасіЯк повідомляє прес-служба Офісу глави Української держави, про це він заявив під час зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном, який перебуває з візитом в Україні.

Зокрема, глава держави привітав Блінкена в Києві та зазначив, що між Україною та Сполученими Штатами сьогодні склалися гарні взаємини як на емоційному рівні, так і в практичній площині.

Зеленський наголосив, що цей візит є важливим сигналом для Європи і для Російської Федерації, адже він відбувається в той час, коли біля кордонів України збільшилася військова присутність Росії, і була висока ймовірність ескалації ситуації на Донбасі.

«Важливо, що сьогодні завдяки підтримці США, спільній роботі з Україною та країнами Європейського Союзу відбувся тиск, і зупинена ймовірна ескалація з боку Російської Федерації», – сказав президент.

За його словами, відведення певної кількості озброєння зняло напруження, проте загроза залишається.

Оскільки, як наголосив президент, фактично відведена незначна кількість військ.

Зеленський зазначив, що сили, які розміщені вздовж кордонів, дають змогу російській стороні розпочати воєнну операцію проти України будь-якої миті.

Нагадаємо, сьогодні, 6 травня, на спільній з держсекретарем США Блінкеном прес-конференції Зеленський заявив, що РФ з десятків тисяч військових, які розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

Стягування російських військ: що відомо

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

США та багато інших західних країн, Європейський Союз, НАТО висловили України свою підтримку у зв’язку з цими діями РФ.

Крім того, Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня. У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

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Автор: Костянтин Гончаров