29 квітня на супутникових знімках було видно кран біля стіни будівлі.

Російські окупанти продовжують розчищати завали розбомбленого ще у березні драмтеатру в Маріуполі.

Про це свідчать нові супутникові знімки Maxar Technologies, надані CNN.

Роботи з розчищення завалів проводяться у кількох районах окупованого міста.

29 квітня на супутникових знімках було видно кран біля стіни будівлі. Тротуари, які були з північного і південного боку драмтеатру записані уламками внаслідок бомбардування, вже розчищені.

На знімку станом на 2 травня кран розмістили за драмтеатром. Видно вантажівки біля входу, проте на зображенні не зрозуміло, для чого їх стягнули.

Потім на знімку 6 травня на території театру стало іще більше техніки. Кран стояв поряд з великою дірою у даху будівлі – імовірно, епіцентрі вибуху.

Російські війська скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі 16 березня. На той момент у бомбосховищі будівлі переховувалися сотні жінок, дітей і пенсіонерів.

Окупанти атакували театр попри те, що на території будівлі люди виклали великими літерами напис: "Діти".

Через регулярні обстріли з боку росіян у рятувальників не було можливості оперативно врятувати постраждалих з-під завалів.

За даними ЗМІ, внаслідок бомбардування загинули 600 осіб.

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