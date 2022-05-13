Російські окупанти продовжують розчищати завали розбомбленого ще у березні драмтеатру в Маріуполі.
Про це свідчать нові супутникові знімки Maxar Technologies, надані CNN.
Роботи з розчищення завалів проводяться у кількох районах окупованого міста.
29 квітня на супутникових знімках було видно кран біля стіни будівлі. Тротуари, які були з північного і південного боку драмтеатру записані уламками внаслідок бомбардування, вже розчищені.
На знімку станом на 2 травня кран розмістили за драмтеатром. Видно вантажівки біля входу, проте на зображенні не зрозуміло, для чого їх стягнули.
Потім на знімку 6 травня на території театру стало іще більше техніки. Кран стояв поряд з великою дірою у даху будівлі – імовірно, епіцентрі вибуху.
Російські війська скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі 16 березня. На той момент у бомбосховищі будівлі переховувалися сотні жінок, дітей і пенсіонерів.
Окупанти атакували театр попри те, що на території будівлі люди виклали великими літерами напис: "Діти".
Через регулярні обстріли з боку росіян у рятувальників не було можливості оперативно врятувати постраждалих з-під завалів.
За даними ЗМІ, внаслідок бомбардування загинули 600 осіб.