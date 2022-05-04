На польовій кухні неподалік маріупольського театру було щонайменше 100 осіб, і ніхто з них не вижив, з'ясували журналісти.

У Маріуполі Донецької області в результаті авіаудару російських окупантів по Драмтеатру загинули 600 осіб.

Нову кількість загиблих в результаті власного розслідування з’ясувало Associated Press.

Розслідування AP відтворило події дня, в який відбулася атака, на основі відомостей тих, хто вижив, рятувальників, людей, які добре знали, як театр функціонував у якості бомбосховища, та експертів.

Журналісти встановили величезну кількість загиблих у маріупольському Драмтеатрі завдяки реконструкції 3D-моделі плану будівлі, яку неодноразово переглядали безпосередні свідки атаки окупантів, які детально описували, де ховалися люди.

Усі свідки сказали, що на польовій кухні неподалік було щонайменше 100 осіб, і ніхто з них не вижив. Очевидці також поділилися, що кімнати та коридори всередині будівлі були переповнені, на кожні три квадратні метри вільної площі там припадала приблизно одна людина.

За оцінками багатьох вцілілих, під час авіаудару всередині знаходилися близько 1 000 осіб.

Нагадаємо, 16 березня війська РФ скинули бомбу на будівлю маріупольського Драмтеатру, де ховалося багато мирних жителів. Вхід в бомбосховище завалило уламками, людей спершу не було змоги рятувати.

Наприкінці березня у Маріупольській міськраді повідомили, що в результаті ворожої атаки на Драмтеатр загинули близько 300 осіб.

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