Російський план вторгнення, швидше за все, був заснований на помилковому припущенні, що армія РФ зустріне обмежений опір і зможе швидко оточити та обійти населені пункти.

Прорахунок РФ щодо війни в Україні призвів до значних втрат зниження можливостей армії Росії.

Про це повідомляє розвідка Британії.

У відомстві зазначили, що недооцінка Росією українського опору та її планування за "найкращим сценарієм" призвели до очевидних оперативних невдач, не давши президенту Путіну оголосити про значний військовий успіх в Україні на параді в День Перемоги 9 травня.

Російський план вторгнення, швидше за все, був заснований на помилковому припущенні, що армія РФ зустріне обмежений опір і зможе швидко оточити та обійти населені пункти.

"Це припущення змусило російські війська спробувати провести початковий етап операції з легким, точним підходом, призначеним для досягнення швидкої перемоги з мінімальними витратами. Цей прорахунок призвів до непосильних втрат і подальшого зниження оперативної спрямованості Росії", - зазначили у відомстві.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що війна в Україні - це "попереджувальна відсіч агресії"з боку НАТО. Водночас попри прогнози багатьох аналітиків і військових експертів, президент РФ не оголосив війну Україні та мобілізацію в Росії.

Крім того, посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявив, що промова Путіна на військовому параді в Москві 9 травня показала, що у нього немає підстав оголошувати про перемогу в Україні.

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