Серед іншого Росія може зосередитися на захопленні Попасної, Рубіжного, Маріуполя, виходу в райони Вугледара і Мар'їнки, відновити наступ у напрямку Слов'янська.

Російські окупаційні війська готуватимуться відновити наступ у напрямку Слов'янська, на Курахівському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомляється в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00.

"Після завершення створення ударного угруповання та формування резервів противник буде намагатись відновити наступ у напрямку на Барвінкове та Слов'янськ", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти намагаються здійснювати вогневий вплив та вести штурмові дії на більшості напрямків. Ворог посилив угруповання військ за рахунок переміщення з території Бєлгородської області в район населеного пункту Сватове окремих підрозділів Центрального військового округу.

"Імовірно, противник продовжить штурмові дії вздовж всієї лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях. Зосереджуватиме зусилля на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, міста Маріуполь, а також виходу в райони населених пунктів Вугледар і Мар'їнка. Також готуватиметься до наступу на Курахівському та Авдіївському напрямках", - наголошується в повідомленні.

Разом з тим спостерігається зниження рівня морально-психологічного стану підрозділів 1 армійського корпусу, що діє на Донецькому напрямку. "Це пов'язано зі значними втратами підрозділів, поповнення яких відбулося за рахунок мобілізованих", - зазначає Генштаб.

Водночас на Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на перегрупуванні, посиленні угруповання своїх військ та продовженні утримання позицій в районі Харкова.

Також на Ізюмському напрямку основні зусилля окупантів зосереджено на утриманні зайнятих рубежів та позицій в районі населених пунктів Суха Кам'янка, Сулигівка, Бражківка, Мала Комишуваха та Андріївка.

При цьому ворог намагається покращити тактичне положення, упродовж доби спробував провести наступально-штурмові дії та намагався просунутись вглиб населеного пункту Довгеньке. Успіху не мав і зазнав значних втрат. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку з території РФ було переміщено підрозділи зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Як повідомляв УНІАН, Росія запустила крилату ракету "Калібр" по Харкову: кількість жертв зросла.

А Збройні сили України вдарили по окупантах в Токмаку, коли ті саме розвантажували 10 вагонів з боєприпасами. Скорегувати вогонь допомогли місцеві жителі.

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