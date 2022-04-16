Невідомі патріоти провели коригування вогню.

Збройні сили України вдарили по окупантам в Токмаку, коли вони якраз розвантажували 10 вагонів з боєприпасами. Скорегувати вогонь допомогли місцеві жителі.

Про успішне знищення ворогів розповіли представники фонду "Повертайся живим" на офіційному акаунті у Twitter.

"Невідомі патріоти успішно скоригували вогонь по окупантам у Токмаку на Запоріжчині. Весь особовий склад росіян, які розвантажували 10 вагонів із боєприпасами, ліквідовано. Приєднатися до руху опору і допомогти знищувати ворога може кожен", — заявили представники фонду і опублікували посилання на проект "Шукаємо ворога".

Офіційні представники військової сфери України про проведену операцію поки не згадували.

Нагадаємо, це не перша перемога українських захисників над окупантами за сьогодні, 16 квітня. Раніше УНІАН повідомляв, що морські піхотинці знищили танк Т-72 Російської Федерації за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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