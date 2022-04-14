Також окупанти блокують перекидання підрозділів ЗСУ в східному напрямку.

Росія завершує підготовку до наступу на Донбас. Окупанти хочуть захопити важливі транспортні вузли в районі міст Попасна і Рубіжне, а також блокують перекидання підрозділів Збройних сил України в східному напрямку.

Про це з посиланням на Розвідцентр Сил оборони Естонії повідомляє ERR.

Так, російські окупанти завершують підготовку до наступу на сході України. Військовослужбовців РФ продовжують примушувати до участі в повномасштабній війні.

За даними розвідки, одночасно з цим на території країни-агресора ведеться активна кампанія з "розхвалювання" контрактної служби, в тому числі рекламуються короткострокові контракти. Однак навіть спроби Кремля залучити до війни в Україні якомога більше громадян не допомагають - охочих брати участь у бойових діях мало.

На харківському напрямку, повідомляє естонська розвідка, ситуація не змінилася. На території Донецької та Луганської областей окупанти ведуть бої.

"ЗС РФ ведуть бої місцевого значення за важливі транспортні вузли в районі міст Попасна і Рубіжне. Захоплення Сєвєродонецька дозволило б російським військам атакувати важливий для ЗСУ район Слов'янськ - Краматорськ з декількох напрямків", - повідомляє ERR.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЄС закрив лазівку, яка дозволяла країнам Європейського Союзу постачати зброю в РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: