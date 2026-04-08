Росія масовано вдарила по цивільній та портовій інфраструктура Одещини: що відомо

У ніч на 8 квітня російська окупаційна армія масовано атакувала дронами південь Одеської області, пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру. Про удари заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Вночі ворог знову атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Постраждала цивільна та портова інфраструктура. Внаслідок атаки частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення", - заявив Кіпер.

За його словами, інформація про загиблих чи постраждалих наразі не надходила.

У пресслужбі регіонального главку ДСНС повідомили, що сталася масована атака, внаслідок влучань спалахнули пожежі на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях. Усі осередки займання рятувальники оперативно ліквідували.

В ліквідації наслідків ворожої атаки від ДСНС залучались 28 рятувальників та 7 одиниць техніки, також на місцях залучався пожежний підрозділ Національної гвардії України та місцева пожежна команда.

Про атаку РФ також проінформувала Ізмаїльська РДА (південь Одещини). Зокрема, стало відомо, що БпЛА були запущені по території міста Ізмаїл та під ударами опинилася портова інфраструктура.

"Наразі відповідні служби працюють на місцях, здійснюється обстеження територій та фіксація наслідків", - йдеться у повідомленні. Мер міста Андрій Абрамченко додав, що Ізмаїл було атаковано великої кількістю дронів.

Нагадаємо, вночі 6 квітня армія РФ завдала по Одесі масованих дронових ударів. Внаслідок атаки загинули троє цивільних, у тому числі – маленька дитина. Щонайменше 16 осіб отримали поранення, серед них діти, зокрема немовля та вагітна жінка.

У постраждалих – осколкові поранення, опіки, травми, отруєння продуктами горіння. Було зруйновано дитсадок, пошкоджено 20-поверховий житловий комплекс, багатоповерхівку та приватні будинки. Спалахнули пожежі в приватному секторі, гуртожитку, на території дитячого закладу, зайнялися приватні автівки тощо. Крім того, росіяни атакували енергетичний обʼєкт, тисячі родин залишилися без світла у Приморському, Хаджибейському та Київському районах міста.

