'Війна вдома': Путін втрачає позицію сили у переговорах з Україною, - очільник розвідки Естонії

Кремль стикається з великими втратами на фронті, економічним тиском та страхом нової мобілізації, а "час більше не грає на користь Росії".

Правитель Росії Володимир Путін може втратити можливість вести переговори "з позиції сили" вже найближчими місяцями через проблеми на фронті, економічний тиск та внутрішню нестабільність. Про це в інтерв’ю CNN заявив глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

За його словами, Кремль дедалі більше усвідомлює складність ситуації у війні проти України.

"Час не на користь Росії", – сказав Розін.

Керівник естонської розвідки зазначив, що в Москві вже майже не говорять про повну перемогу у війні.

"Я більше не чую розмов про повну перемогу. Люди в Кремлі визнають, що ситуація на українському полі бою складається не дуже добре", – заявив він.

За словами Розіна, російська армія продовжує зазнавати великих втрат і втрачає більше військових, ніж здатна завербувати.

Він також наголосив, що нинішня війна дедалі більше залежить від безпілотників, через що масштабні прориви на фронті стали майже неможливими:

"Наразі обидві сторони не в змозі здійснити масований механізований прорив у глибокий тил противника".

Розін вважає, що для масштабного наступу та спроби захопити весь Донбас Росії довелося б оголошувати нову мобілізацію. На його переконання, якби росіяни змогли мобілізувати ще кілька сотень тисяч людей на поле бою, "це було б проблемою для України".

Втім, за його словами, у Кремлі бояться такого сценарію через ризики внутрішньої дестабілізації:

"Вони дуже стурбовані внутрішньою стабільністю… Це не те рішення, яке вони б прийняли дуже легко".

Глава естонської розвідки також звернув увагу на економічні труднощі Росії. Він заявив, що санкції, великі військові витрати та удари України по нафтовій інфраструктурі вже відчутно б’ють по російській економіці. Він наголосив, що Україна завдала енергетичному сектору збитків на мільярди доларів.

За словами Розіна, навіть удари безпілотників по Москві змінюють сприйняття війни всередині Росії:

"Для російського народу війна гряде, війна вдома".

Попри зростання проблем, Розін не прогнозує швидкого внутрішнього вибуху в РФ через жорсткий контроль силовиків. Водночас він зауважив, що авторитарні системи можуть руйнуватися несподівано.

"Я справді не бачу вуличної революції на даний момент, але іноді такі системи дуже порожні всередині, і якщо щось і станеться, то це станеться дуже швидко, і ми всі будемо здивовані", – підсумував він.

Мирні переговори - останні новини

Впродовж останніх місяців переговори щодо миру в Україні фактично зійшли нанівець. З 28 лютого, від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, представники президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер і Стів Віткофф, більше залучені до переговорів з Тегераном.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна готова провести тристоронні переговори зі Сполученими Штатами і Росією в Швейцарії, ОАЕ, Туреччині чи Азербайджані.

Водночас очільник МЗС Андрій Сибіга визнав, що наразі тристоронній переговорний формат з пошуку шляхів закінчення війни, який очолюють Сполучені Штати, стоїть на паузі. Проте, в межах цього формату поступово досягається рівень вичерпування можливості для обговорення, бо одні й ті ж питання розглядаються по кілька разів.

