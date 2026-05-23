Нікіта Шендеровський

Росіяни поки що так і не розробили заходів протидії українським перехоплювачам.

Україна поставила військове керівництво Росії перед питанням щодо подальшої долі класичних бензинових "Шахедів".

Про це заявив Сергій (Флеш) Бескрестнов, фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони. "Навіть ворог, який не рахує грошей, розуміє, що випустити за один раз "Шахедів" на суму $70 млн із сумнівним результатом близько 5% – це утопія. Заходи протидії нашим перехоплювачам глобально не вирішили проблему", – сказав Флеш.

Раніше Флеш повідомляв, що Росія продовжує шукати рішення проти українських дронів-перехоплювачів. Зокрема він зазначив, що ворог почав встановлювати на деякі "Шахеди" засоби радіоелектронної боротьби для протидії українським БПЛА.

Тим часом ЗМІ проаналізували супутникові знімки і виявили, що російський завод з виробництва "Шахедів" в Алабузі лише за минулий рік розширився на 340 га. Також навколо виробництва росіяни почали встановлювати вежі для зенітно-ракетних комплексів "Панцир", подібні до тих, які вони встановлюють навколо Москви, а також резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.

А на початку травня Флеш повідомляв, що окупанти під час атаки по Київській області, застосували БпЛА, які відрізняються від звичайних. Він зазначив, що на не типовий вигляд БпЛА звернули увагу люди в кількох районах. Флеш тоді пояснив, що росіяни, після перерви в кілька місяців, масово застосували БпЛА імітатори "Пародія". Саме його й бачили мешканці країни.

