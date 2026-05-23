На тлі війни в Ірані: Україна стала ключовим гравцем глобальної безпеки, - WSJ

Київ перетворився на одного з ключових партнерів Заходу у сфері сучасних військових технологій та боротьби з безпілотниками.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході, зокрема війна з Іраном і поширення безпілотних атак у регіоні, несподівано змінила міжнародне сприйняття України – від країни, що залежить від підтримки, до важливого учасника глобальної безпеки, пише The Wall Street Journal.

Досвід України у війні дронів, накопичений за роки протистояння Росії, став особливо затребуваним після того, як іранські безпілотники почали активно використовуватися в конфліктах на Близькому Сході.

"Наші технологічні революційні рішення трансформували війну. Зараз відбувається перехід від сприйняття України як простого одержувача допомоги… до сприйняття її як суб’єкта безпеки", – заявила заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца.

Відео дня

На тлі нової геополітичної ситуації президент Володимир Зеленський активізував міжнародні поїздки до країн Перської затоки, де Україна демонструє технології боротьби з дронами та обговорює спільне виробництво озброєнь. До регіону також відправляли українських військових для презентації оборонних рішень.

Ще до війни з Іраном українські оборонні компанії вже працювали з партнерами на Близькому Сході, зокрема із Саудівською Аравією. Очікується, що ця співпраця значно розшириться, оскільки іранський режим залишається непохитним, продовжуючи періодичні удари по країнах Перської затоки.

"Українські оборонні технології є актуальними, оскільки вони відображають високоактивне інноваційне середовище, де системи швидко розробляються, адаптуються та вдосконалюються", – сказав Ідріс аль-Закарі, головний виконавчий директор оборонної компанії Science Technology з Ер-Ріяду. "Українці продемонстрували готовність досліджувати шляхи співпраці, і це отримало взаємність".

Україна у фокусі уваги

Європейські партнери дедалі частіше розглядають український досвід як критично важливий для власної оборони. У ЄС заявляють, що сучасна війна вимагає нових технологічних підходів, а Україна стала одним із головних центрів їхнього розвитку.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас каже:

"Якщо наша головна проблема зараз – це безпека, то хто найкраще знає, як воювати та захищатися? Це Україна".

Близький Схід і український фронт

Водночас війна на Близькому Сході має і негативні наслідки для Києва. Використання систем ППО та дефіцит ракет-перехоплювачів у регіоні можуть ускладнити постачання озброєнь Україні. Також зростання цін на нафту тимчасово зменшило тиск на російську економіку.

Попри це, Україна продовжує завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі, намагаючись обмежити доходи Кремля. У Києві розраховують, що виснаження ресурсів Росії може змусити Москву піти на переговори.

Українські оборонні експерти наголошують, що ключем до сучасної війни стали масове виробництво дронів, швидка адаптація технологій та інтегровані системи управління боєм.

Як зазначив радник президента України Олександр Камишин.

"Єдиний спосіб завершити цю війну – перенести її на територію ворога. І ми це робимо".

Видання пише, що російські війська втрачають понад 30 000 солдатів щомісяця на українському фронті, що, за оцінками західної розвідки, перевищує можливості Росії вербувати нових солдатів. І ці втрати не підкріплені реальними територіальними здобутками. Поточний спосіб ведення війни стає дедалі нестійкішим для російської держави, особливо враховуючи, що економічні проблеми країни ускладнюють пошук коштів для набору нових рекрутів.

"Росія більше не має переваги над нами ні в чому, окрім кількості живої сили", – сказав Дмитро Путята, український експерт з боротьби з безпілотниками, який донедавна служив офіцером у Силах безпілотних систем України. "Я набагато оптимістичніший, ніж кілька місяців тому, бо тепер я нарешті бачу українські технології в дії".

Україна - ключовий гравець у новій глобальній війні технологій

Нова впевненість у Києві та серед прихильників України контрастує з минулорічними похмурими прогнозами про неминучий занепад України. Колишні оцінки про слабкість Києва, зокрема в контексті тиску з боку США та політичних дискусій щодо поступок Росії, не справдилися. Попри припущення про можливі територіальні компроміси та "неминучі втрати", Україна зберегла контроль над ключовими позиціями на фронті.

"У тебе немає на це карт", – говорив Дональд Трамп Зеленському.

Втім, подальший розвиток подій показав, що українська позиція виявилася значно стійкішою, ніж очікували частина західних аналітиків. Після дипломатичних ініціатив і переговорів, які передбачали можливі поступки територіями, Київ відмовився від таких сценаріїв.

Аналітики зазначають, що ключовим фактором зміни балансу стала несподівана стійкість України у війні на виснаження та розвиток власного оборонно-промислового комплексу. Директор Французького інституту міжнародних відносин Тома Гомар каже:

"Рівень військового опору України та здатність організувати промислову базу стали стратегічною несподіванкою".

Війна в Україні стала джерелом нових військових технологій, зокрема у сфері безпілотників і систем управління боєм. Українські рішення, включно з бойовою системою "Дельта", вже викликають інтерес у західних армій.

"Зараз ми можемо збити 97% "Шахедів"… ми були раді допомогти", – заявив Камишин.

Паралельно Україна перетворюється на важливого партнера для західних оборонних структур і країн Близького Сходу, пропонуючи технології та досвід, які формуються безпосередньо в умовах війни.

"Ми запозичили велику кількість тактик і процедур, які нам передали українці", – заявив командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер.

Українські технології - останні новини

Як повідомляв УНІАН, високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа та Пентагону публічно відзначили технологічний і тактичний прогрес України у війні проти Росії, заявляючи, що українська армія випереджає союзників у Європі та впливає на трансформацію західних збройних сил. Натомість сам Трамп продовжує говорити, що Києву "бракує важелів впливу".

Водночас Business Insider пише, що українські виробники озброєння все активніше виходять на міжнародний ринок і заявляють: головний козир їхньої продукції – не випробування на полігонах, а реальний бойовий досвід проти російської армії.

Вас також можуть зацікавити новини: