Трамп збирав радників з нацбезпеки на термінову нараду щодо долі Ірану, - CNN

Адміністрація Трампа обговорює можливі подальші кроки щодо Ірану на тлі дипломатичних переговорів і ризику ескалації, однак остаточних рішень поки не ухвалено.

Президент США Дональд Трамп провів у п’ятницю зустріч із високопосадовцями з питань національної безпеки, щоб визначити подальшу стратегію щодо Ірану. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з перебігом наради.

Засідання в Білому домі відбулося на тлі активних дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення угоди про припинення конфлікту, однак завершилося без остаточного рішення щодо подальших кроків.

Паралельно тривають міжнародні посередницькі контакти. За даними іранських ЗМІ, делегації з Катару та Пакистану вирушили до Тегерана для обговорення можливого припинення бойових дій. Також повідомляється, що представники Ірану та Пакистану провели нічну зустріч, присвячену "запобіганню ескалації".

Водночас у Тегерані заявляють, що розбіжності зі США залишаються "дуже глибокими", а для досягнення домовленості потрібен додатковий час і подальші переговори.

За даними джерел, Трамп розглядає різні варіанти подальших дій, включно з військовими, на тлі розчарування темпами переговорів. Повідомляється, що раніше цього тижня він був близький до ухвалення рішення про удари, але утримався після звернень країн Перської затоки.

Також стало відомо, що президент вирішив залишитися у Вашингтоні, скасувавши поїздку до свого гольф-курорту та відмовившись від участі у сімейному заході. Він пояснив це "обставинами, що стосуються уряду" та необхідністю перебувати у Білому домі.

"Я вважаю важливим для мене залишатися у Вашингтоні… у цей важливий період часу", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

У зустрічі також брали участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, міністр війни Піт Гегсет та інші високопосадовці, включно з головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном.

Остаточне рішення щодо подальшої політики США стосовно Ірану поки не ухвалене. За словами чиновників, переговори тривають, але ключові суперечності між сторонами залишаються невирішеними.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента США Дональда Трампа у п’ятницю готувалася до нового раунду військових ударів по Ірану, попри те, що перемовини про завершення війни між США та Іраном тривали.

За словами співрозмовників американських ЗМІ, станом на п’ятницю остаточного рішення щодо завдання ударів не було ухвалено.

