Сенатори від обох партій закликали Пентагон пришвидшити надання допомоги Україні, - AP

Протягом останніх тижнів напруга між Конгресом та адміністрацією президента США Дональда Трампа посилилася.

Двопартійна група сенаторів виступила проти затримок з боку Міністерства оборони США у наданні 600 млн доларів допомоги Україні та іншим союзникам у Східній Європі.

Як пише Associated Press, у п'ятницю вони надіслали листа міністру оборони Піту Хегсету із закликом виділити ці кошти.

Зазначається, що в останні тижні між Конгресом і адміністрацією президента США Дональда Трампа посилилася напруга: законодавці з обох партій вимагають роз'яснень щодо долі $400 млн допомоги Україні та ще $200 млн на оборонні програми в Естонії, Латвії та Литві. Ці кошти були виділені Конгресом минулого року.

Важливо, що невдоволення висловлюють навіть республіканці - на тлі того, як адміністрація Трампа дистанціюється від України та інших європейських союзників.

У Палаті представників також набирає підтримку пропозиція демократів про введення масштабних санкцій проти Росії та виділення $1 млрд військової допомоги Україні.

"Хоча у цього пакету допомоги мало шансів стати законом, він підсилює новий імпульс серед законодавців на підтримку військових зусиль України", - пише видання.

Зброя США для України

Раніше Державний департамент США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування ракетної системи Hawk та супутнього обладнання іноземним військовим компаніям на суму $108,1 млн.

