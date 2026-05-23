Журналістка назвала 5 пляжів Португалії, які набагато кращі за розпіарений Алгарве

Куди втекти від натовпу туристів, щоб знайти чистий золотий пісок та розкішні краєвиди без шалених витрат.

Популярний португальський регіон Алгарве щороку приваблює тисячі мандрівників своїми скелями та морем, проте через шалений наплив відпочивальників знайти там вільний лежак стає дедалі складніше, пише Which?.

Журналістка видання, яка вже два роки живе в Португалії, поділилася власними відкриттями та знайшла чудову альтернативу.

За словами авторки, за час життя в країні та регулярних подорожей зі своїм португальським партнером вона добре вивчила місця, де насправді полюбляють відпочивати місцеві.

Ці п'ять недооцінених куточків на західному узбережжі здатні конкурувати навіть із розкішними курортами Балі. Тут на вас чекають чистий білий пісок, найсвіжіші морепродукти без туристичних націнок та затишні заходи сонця.

Пляжі Галуш та Галапінюш (Затока Сетубал)

Якщо вам потрібна неймовірно прозора вода, варто звернути увагу на затоку Сетубал. Особливе місце тут посідають два сусідні пляжі. Перший, Прая-душ-Галуш, чудово підійде для відпочинку з дітьми або літніми батьками, адже спуск до води тут дуже короткий і зручний. А от до сусіднього Галапінюш доведеться трохи пройтися пішки дикою стежкою, прихопивши з собою сумку-холодильник із перекусом. На думку жінки, обидва пляжі є її улюбленими в Португалії, адже яскраво-блакитне море тут межує із заповідними зеленими пагорбами.

Поки ви перебуваєте в цьому районі, обов'язково варто замовити морську прогулянку, щоб подивитися на дельфінів, а вечеряти краще їхати в саме місто Сетубал. За словами авторки, заклади на набережній там зовсім не є пастками для приїжджих – тут можна наїстися смачними морепродуктами за цілком хороші гроші.

Компорта

Це затишне та яскраве прибережне селище з величезними пляжами та стильними барами поступово стає відомим, але людей тут все ще небагато. Місцеві називають його португальським Гемптонсом, адже тут встигли купити вілли для літнього відпочинку чимало зірок, серед яких навіть принц Гаррі та Меган Маркл.

Проте, звичайним туристам тут досі комфортно, а ціни у місцевих кав'ярнях та тавернах зовсім не кусаються. Навколо селища розкинулися майже 40 кілометрів чистого узбережжя, де можна спокійно засмагати, гуляти сосновими лісами або спостерігати за лелеками та фламінго.

Сінтра-Кашкайш

Ці два регіони з'єднані великим природним парком та різноманітним узбережжям. Тут знайдеться місце для кожного: біля підніжжя Кашкайша заховані маленькі та гамірні пляжі, у Сінтрі є чудовий універсальний пляж Прая-даш-Масаш, а трохи далі на північ починаються справжні дикі береги з височенними скелями. Якщо зупинитися на цьому узбережжі, можна дуже хитро спланувати свій час: гуляти казковими палацами Сінтри зранку або ввечері, коли туди ще не доїхали величезні автобуси з туристами з Лісабона.

Трохи далі по береговій лінії розташований Ешторіл. Там, за словами журналістки, обов'язково варто відвідати пляж Сан-Педру – він схований від вітру за величними вапняковими скелями, а повітря навколо пахне соснами та евкаліптами.

Пеніше

Багато хто хвилюється, що без поїздки на Алгарве не побачить знаменитих португальських скелястих гротів. Та в Пеніше цього добра не менше – тут повно печер та кам'яних брил, що виростають просто з води. Головний скарб цього місця – архіпелаг Берленгаш, куди за кілька хвилин можна доплисти на човні.

Саме Пеніше – це дуже просте та щире рибальське містечко, де збираються серфери. Тут немає пафосу, натомість є золотий пісок, чудова можливість поплавати з маскою та місцева пляжна фішка – "болаш де берлін". Це неймовірно ніжні пончики з яєчним кремом, які розносять прямо по пляжу. Якщо засмагати набридне, можна оглянути старовинну фортецю та маяк, або з'їздити в сусіднє містечко Назаре, яке взимку відоме своїми штормовими хвилями заввишки з багатоповерхівку.

Одесейше

Це найпівденніша і найтепліша локація в списку, розташована якраз на кордоні між Алгарве та тихим регіоном Алентежу. Цей унікальний пляж розділений річкою Сейше, тому відпочивальники можуть самі обирати, де їм плавати сьогодні – у тихій, теплій річковій лагуні чи у прохолодних хвилях Атлантичного океану.

Пляж офіційно визнали одним із семи чудес Португалії, і місця на ньому так багато, що ніхто не буде сидіти у вас на голові. А саме село Одесейше – це класичні білі будиночки з черепицею, що піднімаються на пагорб до старовинного вітряка. Тут ви проведете час у компанії самих португальців, які втекли сюди на канікули.

