'Паперова мирна угода': США готуються до нових ударів по Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа у п’ятницю готувалася до нового раунду військових ударів по Ірану, попри те, що перемовини про завершення війни між США та Іраном тривали. Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела, безпосередньо обізнані с ходом підготовки.
За словами співрозмовників журналістів, станом на п’ятницю остаточного рішення щодо завдання ударів не було ухвалено.
Разом з тим, видання зазначає, що деякі представники збройних сил та розвідувального співтовариства США скасували свої плани на вихідні, у зв’язку з очікуванням можливих ударів. Тим часом представники Пентагону та розвідки почали оновлювати списки для відкликання з американських об’єктів за кордоном, оскільки чергові групи військ, дислоковані на Близькому Сході, залишають театр військових дій.
Журналісти пояснюють, що такі дії "є частиною заходів зі скорочення військової присутності США в регіоні на тлі побоювань щодо можливого удару у відповідь з боку Ірану".
Речниця Білого дому Анна Келлі заявила CBS News, що Трамп "чітко визначив свої червоні лінії: Іран ніколи не може володіти ядерною зброєю, і він не може зберігати збагачений уран". Вона не виключила можливості нових ударів по Ірану.
"Президент завжди залишає за собою всі варіанти дій, і завдання Пентагону - бути готовим виконати будь-яке рішення, яке може прийняти головнокомандувач…Президент чітко дав зрозуміти, якими будуть наслідки, якщо Іран не укладе угоду", - зазначила Келлі.
Ситуація в Ірані - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 17 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зіткнеться з дуже важкими наслідками у разі провалу переговорів, а саме якщо не погодиться на укладення нової угоди з Вашингтоном.
Водночас 22 травня, за даними ЗМІ, США та Іран за посередництва Пакистану уклали угоду про закінчення війни. Офіційні заяви про це начебто мали б бути "проголошені у найближчі години".