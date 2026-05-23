'Паперова мирна угода': США готуються до нових ударів по Ірану

За словами речниці Білого Дому Анни Келлі, Трамп залишає за собою усі варіанти дій.

Адміністрація президента США Дональда Трампа у п’ятницю готувалася до нового раунду військових ударів по Ірану, попри те, що перемовини про завершення війни між США та Іраном тривали. Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела, безпосередньо обізнані с ходом підготовки.

За словами співрозмовників журналістів, станом на п’ятницю остаточного рішення щодо завдання ударів не було ухвалено.

Разом з тим, видання зазначає, що деякі представники збройних сил та розвідувального співтовариства США скасували свої плани на вихідні, у зв’язку з очікуванням можливих ударів. Тим часом представники Пентагону та розвідки почали оновлювати списки для відкликання з американських об’єктів за кордоном, оскільки чергові групи військ, дислоковані на Близькому Сході, залишають театр військових дій.

Відео дня

Журналісти пояснюють, що такі дії "є частиною заходів зі скорочення військової присутності США в регіоні на тлі побоювань щодо можливого удару у відповідь з боку Ірану".

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила CBS News, що Трамп "чітко визначив свої червоні лінії: Іран ніколи не може володіти ядерною зброєю, і він не може зберігати збагачений уран". Вона не виключила можливості нових ударів по Ірану.

"Президент завжди залишає за собою всі варіанти дій, і завдання Пентагону - бути готовим виконати будь-яке рішення, яке може прийняти головнокомандувач…Президент чітко дав зрозуміти, якими будуть наслідки, якщо Іран не укладе угоду", - зазначила Келлі.

Ситуація в Ірані - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зіткнеться з дуже важкими наслідками у разі провалу переговорів, а саме якщо не погодиться на укладення нової угоди з Вашингтоном.

Водночас 22 травня, за даними ЗМІ, США та Іран за посередництва Пакистану уклали угоду про закінчення війни. Офіційні заяви про це начебто мали б бути "проголошені у найближчі години".

Вас також можуть зацікавити новини: