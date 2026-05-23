Від Samsung до Pixel: які смартфони отримають оновлення Android 17

Стало відомо, які смартфони різних виробників можуть отримати оновлення до нової версії операційної системи Android 17. До списку увійшли моделі Samsung, Google Pixel, Xiaomi, Redmi, Motorola, OnePlus, Oppo, Vivo та Nothing, пише Android Central

Йдеться про флагманські та середньобюджетні лінійки, які отримають нову версію системи найближчим часом – залежно від політики оновлень кожного виробника.

Samsung: один із найширших списків підтримки

Компанія Samsung традиційно пропонує найдовшу підтримку, яка може сягати до семи років. Оновлення до Android 17 очікується для серій Galaxy S, Galaxy A, Galaxy Z Fold і Z Flip, включно з моделями від Galaxy S23 до майбутніх Galaxy S26, а також широким переліком пристроїв середнього класу.

Окремо зазначено, що оновлення отримають:

Galaxy Z Fold 5–7

Galaxy Z Flip 5–7 (включно з FE-версіями)

Велика кількість моделей серії Galaxy A (від A06 до A57)

Google Pixel: повна або майже повна підтримка

Смартфони Google традиційно отримують тривалу підтримку. До списку Android 17 увійшли моделі від Pixel 6 до майбутніх Pixel 10, включно з Pro-версіями, Fold і "a"-серією.

Xiaomi та Redmi: фокус на флагманах і середньому сегменті

Оновлення очікується для лінійок Xiaomi 13–15, MIX Flip, а також майбутніх моделей серії Xiaomi 17.

Серед Redmi – популярні серії Note 14 і Note 15, а також базові моделі Redmi 15.

Motorola: сильна підтримка як флагманів, так і Moto G

Серед моделей, які отримають Android 17, – серії Razr, Edge та ThinkPhone, а також доступні Moto G, зокрема G37, G47, G75–G87 та інші.

OnePlus, Oppo, Vivo та Nothing

OnePlus: серії 11–13 та майбутні 15, а також Nord CE і Nord

Oppo: лінійки Find X9 і Reno 11–15

Vivo: серії X300 та V50–V70

Nothing: усі основні моделі, включно з Phone 2, 3 та серією CMF

Аналітики відзначають, що дедалі більше виробників розширюють політику оновлень, особливо у флагманському сегменті, тоді як бюджетні моделі отримують підтримку вибірково.

Остаточні списки можуть змінюватися залежно від регіону та офіційних рішень компаній.

Серед очікуваних нововведень Android 17 – можливість відкривати будь-які програми у плаваючих вікнах, покращений запис екрана, нові стандарти відео, включаючи VVC. Нарешті, у систему буде нативно вбудована функція відстеження подій у реальному часі.

